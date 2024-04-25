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Edirne'deki şantaj ve darp davası sanıklarının yargılanmasına devam edildi

AA AA
25.04.2024 12:13
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Eski Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın "müşteki sanık" sıfatıyla aralarında yer aldığı 7 sanığın yargılandığı şantaj ve darp davasının görülmesine devam edildi.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklardan O.K. katıldı, diğer sanıklar ise duruşmada yer almadı.

Davanın 17. celsesinde sanık avukatları savunma için ek süre ve sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanıkların adli kontrol şartlarının devamı ve sanık Şükrü Benli hakkında çıkarılan yakalama kararının devamına karar verdi. Avukatların savunma yapmak için ek süre talebi kabul edildi.

Duruşma 10 Mayıs'a ertelendi.

Davanın bir önceki celsesinde cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını sunmuş, Gürkan'ın "nitelikli cinsel saldırı suçuna azmettirme", "nitelikli yağma suçuna azmettirme" ve "nitelikli hürriyetinden yoksun kılma suçuna azmettirme" suçlarından 14 yıldan 47 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Mütalaada, diğer tutuksuz sanıklar M.T, S.G, S.A, S.Y ile O.K'nin de "birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma", "nitelikli cinsel saldırı", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 14 yıldan 47 yıla kadar hapsi istenmişti. Ayrıca Şükrü Benli'nin, Recep Gürkan'a yönelik eylemleri nedeniyle şantaj suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Edirne'de 2018'in aralık ayında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçundan hapis cezasına çarptırılan ve yurt dışına kaçan Şükrü Benli, Bulgaristan'da darbedildiğini ileri sürerek dönemin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan şikayetçi olmuş, gözaltına alınan 4 kişi tutuklanmıştı. Yargılama sürecinde tutuklu sanıklar, adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Savcılıkta ifade veren Gürkan, 75 bin lira teminat karşılığı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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