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Edirne'deki Selimiye, Üç Şerefeli ve Eski camiler inanç turizmine önemli katkı sağlıyor

07.10.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selimiye İmam Hatibi Yusuf Serenli: - "Pandemiyle birlikte ziyaretler biraz sekteye uğramış olsa da kısıtlamaların kalkmasının ardından bu yoğunluğa tekrar ulaştık"

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi, Osmanlı'nın özgün eserlerinden kapıları ve minareleriyle dikkati çeken Üç Şerefeli Cami ve hat yazılarıyla ön plana çıkan Eski Cami, inanç turizmi açısından büyük önem taşıyor.

Selimiye, Üç Şerefeli ve Eski camilerin içinde bulunduğu alan, bu yapıların dizilimi açısından "altın üçgen" olarak da adlandırılıyor.

Selimiye Camisi İmam Hatibi Yusuf Serenli, AA muhabirine, Selimiye Camisi'nin Edirne, Türkiye ve dünyadaki önemli şaheserlerden olduğunu söyledi.

Turizm ve ibadet açısından öneme sahip Selimiye'nin aynı zamanda "altın üçgen"de yer aldığını anlatan Serenli, şöyle devam etti:

"Eski, Üç Şerefeli ve Selimiye camilerinin baş başa bulundukları alan çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor. Pandemiden önce yoğunduk. Pandemiyle birlikte ziyaretler biraz sekteye uğramış olsa da kısıtlamaların kalkmasının ardından bu yoğunluğa tekrar ulaştık. Hem hafta içi hem hafta sonu Türkiye'mizin çeşitli illerinden veya yurtdışından konuklarımızın geldiğini görebiliyoruz."

Serenli, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası açılışının Selimiye Camisi'nde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla yapıldığını anımsatarak, tüm din görevlilerinin haftasını kutladı.

- Kapısı ve minareleriyle ünlü Üç Şerefeli Cami

Üç Şerefeli Camisi İmam Hatibi Emin Eneç de Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerin Edirne'nin önde gelen selatin camilerinden olduğunu ifade etti.

Edirne'ye gelen turistlerin üç camiyi mutlaka ziyaret ettiğini ve bu alanın öneminin her geçen gün arttığını vurgulayan Eneç, "Camilerimize gelen ziyaretçilerimiz buradan memnun ayrılıyor. Ecdadımızın yaptığı bu güzel eserleri hayretler içerisinde izliyorlar." dedi.

Üç Şerefeli Cami'nin bazı özellikleri olduğunu anlatan Eneç, "Öncelikle Üç Şerefeli ismi Osmanlı'da ilk defa uzun bir minare ve üç şerefesi olan bir minare için kullanılmış. Bu üç şerefeye de üç ayrı çıkış yolu var. Daha sonra Mimar Sinan Selimiye'deki minarede bu özelliği kullanmıştır. Yine ilk defa şadırvan bahçesi, ortasında şadırvan ve revaklarıyla çevrili bir bahçe burada yapılmış." diye konuştu.

Eneç, bu yıl "vefa" temasının işlendiği Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı da kutladı.

Eski Cami İmam Hatibi Salih Tatlı ise camilerin kentin oluşması, gelişmesi ve tanıtımında büyük rol oynadığını kaydetti.

Eski Cami'nin çok kubbeli yapısıyla "Ulu Cami" olarak da bilindiğini belirten Tatlı, "9 kubbesi var, yazılarıyla da meşhurdur. Tarihte bu cami, bir külliye olarak vazife yapmıştır. Yapısı ve yazısıyla dikkat çekmektedir. Büyük camilerin en eskisi ve evvelidir. Eski Cami'nin yazısı, Üç Şerefeli'nin kapısı ve Selimiye'nin de yapısı meşhurdur." ifadelerini kullandı.

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