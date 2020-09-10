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Edirne'deki silahlı kavgayla ilgili 8 şüpheli tutuklandı

EDİRNE HABERLERİ  | 10.09.2020 20:32 | Son Güncelleme

Edirne'deki silahlı kavgayla ilgili 8 şüpheli tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir mahallede iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 8 şüpheli tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeniimaret Mahallesi belediye evleri mevkisinde 1 Eylül'de iki grup arasında çıkan olaya ilişkin çalışma başlattı. Olaya karıştıkları belirlenen İ.D, A.C.K, K.O, G.Ç, S.Y, E.K, S.D ve S.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli, Edirne Adliyesi'nde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yeniimaret Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada 9 kişi yaralanmış, 8 kişi gözaltına alınmıştı.

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