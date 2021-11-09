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Edirne'deki sınır kapılarından 24 saatte 16 bin 379 yolcu geçiş yaptı

09.11.2021 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'deki sınır kapılarından 24 saatte 16 bin 379 yolcu geçiş yaptı

EDİRNE (AA) - Edirne'de sınır kapılarından son 24 saatte 11 bin 169'u yabancı uyruklu 16 bin 379 yolcu geçti.

Kapıkule, Gar, Pazarkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarından son 24 saatte 5 bin 197'si Türkiye'ye giriş, 5 bin 972'si Türkiye'den çıkış yapmak üzere toplam 11 bin 169 yabancı uyruklu geçiş yaptı.

Aynı sürede, 2 bin 271'i giriş, 2 bin 939'u da çıkış yapmak üzere 5 bin 210 Türk vatandaşının geçtiği sınır kapılarından, toplam 4 bin 122 otomobil geçti. Otomobillerin 1925'i giriş, 2 bin 197'si ise çıkış yaptı.

Edirne'deki sınır kapılarından son 24 saatte 68'i giriş, 62'si çıkış yapmak üzere 130 otobüs ile 2 bin 7'si giriş, 2 bin 213'ü da çıkış yapmak üzere toplam 4 bin 220 tır geçti.

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