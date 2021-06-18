YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'deki tarihi İtalyan Kilisesi "Mimarlık Fakültesi" olarak hizmet verecek

Edirne'deki tarihi İtalyan Kilisesi "Mimarlık Fakültesi" olarak hizmet verecek

18.06.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki yapı Trakya Üniversitesine tahsis edildi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin önemli kültürel eserlerinden İtalyan Kilisesi olarak da bilinen Kaleiçi’ndeki Saint Antonio Kilisesi, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi olarak hizmet verecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kaleiçi semtinde bulunan tarihi kilise ve müştemilatı, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğüyle imzalanan protokol kapsamında Trakya Üniversitesine tahsis edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, bünyesinde bulunan tarihi, kültürel ve mimari yapılar ile Edirne’nin kentsel kimliğine ve turizmine katkılar sunan üniversitenin, devraldıkları tarihi yapıyı kentin önemli kültürel değerlerinden birine dönüştürmeye hazırladığını belirtti.

Üniversite olarak Edirne’nin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmaya devam ettiklerini aktaran Tabakoğlu, gerçekleştirilecek düzenlemeler sonrası tarihi yapının Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi olarak hizmet vereceğini ifade etti.

Tabakoğlu, Edirne’nin köklü geçmişinden güç alarak kente ve kentin değerlerine sahip çıkan anlayış ile hareket etmeye devam ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar Edirne’nin pek çok önemli yapısına sahip çıktık ve bu doğrultuda birçok yapıyı bu yapıları işlevsel hale getirerek halkımızın kullanımına açtık. Bugün de Osmanlı hoşgörüsünü en güzel ve en doğru şekilde temsil eden Edirne’mizin önemli mimari yapılarından biri olan İtalyan Kilisesi’ni Trakya Üniversitesi bünyesine kazandırmış bulunuyoruz. Bu noktada Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren nezdinde tüm mesai arkadaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum."

Rektör Tabakoğlu tarihi yapının çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerine de ev sahipliği yapacağını sözlerine ekledi.

- Saint Antonio Kilisesi

Edirne’nin tarihi konak ve sivil mimarlık yapılarıyla meşhur Kaleiçi’nde 1852 yılında inşa edilen tarihi yapı İtalyan Latin cemaati adına kayıtlı iken 1976 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü mülkiyetine geçti.

Onarım ve restorasyon karşılığında İl Özel İdaresine, okul ve sosyal etkinliklerde kullanılmak üzere 2004 yılında 10 yıllığına tahsis edilen 1455 metrekare alana sahip yapı onarıldıktan sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmişti.

Tarihi yapıda son olarak 2. Uluslararası Balkan Müzik Festivali düzenlenmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdilerYine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdiler
Keşan'da evinde uyuşturucu yakalanan şüpheli tutuklandıKeşan'da evinde uyuşturucu yakalanan şüpheli tutuklandı

Edirne Namaz Vakitleri 18 Haziran Cuma

İmsak
03:28
Sabah
05:32
Öğle
13:20
İkindi
17:21
Akşam
20:58
Yatsı
22:52

Edirne Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Cuma

Deniz Eczanesi
Merkez
Erkin Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Havsa Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Kanık Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hatay'da KGYS direğine çarpan otomobildeki polis öldü, eşi yaralandı

Hatay'da KGYS direğine çarpan otomobildeki polis öldü, eşi yaralandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Erzincan'da balık avlamak isterken akıntıya kapılan çocuk boğuldu

Erzincan'da balık avlamak isterken akıntıya kapılan çocuk boğuldu

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak define aramak için kaçak kazı yapan 7 kişi tutuklandı

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak define aramak için kaçak kazı yapan 7 kişi tutuklandı

Siirt'te öğretmenlerin katkılarıyla bir ilkokula hobi ve oyun odası kazandırıldı

Siirt'te öğretmenlerin katkılarıyla bir ilkokula hobi ve oyun odası kazandırıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.