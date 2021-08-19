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Edirne'den sel felaketinin yaşandığı Kastamonu ve Sinop'a yardım gönderildi

19.08.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'den sel felaketinin yaşandığı Kastamonu ve Sinop'a yardım gönderildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de toplanan yardımlar afet bölgesi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi ve Sinop'un Ayancık ilçesine gönderildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediyesi İmece Platformu sel felaketinde mağdur olanlara yönelik yardım kampanyası başlattı.

Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır ve Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, bölge halkına ulaştırmak için 2 kamyonet yardımla yola çıkan ekipleri belediyenin önünden uğurladı.

Çakır, Sinop ve Kastamonu'nda yaşanan sel felaketinden sonra Edirne'nin her zamanki gibi imece usulü yardımlar topladığını belirtti.

İmece Platformu'nda toplanan yardımları selde zarar gören vatandaşlara gönderdiklerini aktaran Çakır, şunları kaydetti:

"Orada hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza, görevlilerimize Allah'tan rahmet, kalanlara baş sağlığı diliyoruz. Biz yıllarca Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin taşkınlarıyla sel felaketiyle tanışmıştık. Bunları hep kamuoyuna, Türkiye'ye anlatmaya çalıştık. Onun dışında büyük yağmurlarda yine Edirne'de olan zararları karşılamak üzere tüm çalışmalarımızı yaptık. Ancak bazen siyasi söylemlere bunlar o günlerde konu edilmişti. Ama hep dedik ki bunlar doğal, tabi afetlerdir. Maalesef Türkiye ve dünya doğal afetleri çok kötü tecrübe ederek, öğrendi.

Artık böyle felaketlerde doğal afet olduğunu peşinen kabul ediyoruz. Keşke bu bilincimizi önce de gösterebilseydik. Bunların ışığında biz tekrar sel felaketi yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, bundan sonra da böyle felaketler yaşamamayı temenni ediyoruz."

Yardımlar arasında kuru gıda, kıyafet, hijyen ve temizlik malzemeleri, nevresim, yorgan, yastık gibi ihtiyaç malzemeleri yer aldı.

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