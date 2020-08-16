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  4. Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'ndaki üst geçit için ikinci etap çalışması başladı

Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'ndaki üst geçit için ikinci etap çalışması başladı

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.08.2020 03:13 | Son Güncelleme

D-100 Karayolu, Edirne istikametinde trafiğe kapatıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, yolcu yoğunluğunu azaltmak ve engelli erişimini sağlamak amacıyla Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'na yapılacak olan yeni üst geçit için ikinci etap çalışması başladı.

Çalışma nedeniyle saat 01.00 itibarıyla D-100 Karayolu Edirnekapı mevkisi, Edirne istikametinde tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Saat 09.00’a kadar sürmesi planlanan çalışma nedeniyle Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik akışı, Edirnekapı-Rami yol ayrımından, devamında ise İlk Bağlantı Yolu-Beylerbeyi üzerinden sağlanıyor.

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