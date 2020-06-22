Edirnekari Uzunköprü’de hayat bulacak

2019 yılı Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı ve Uzunköprü Kaymakamlığı arasında 30 Eylül 2019 tarihinde imzalanan sözleşme ile uygulamaya konan Uzunköprü “Edirnekari Atölyesi” Projesi düzenli izleme ziyareti, Trakya Kalkınma Ajansı Proje İzleme Uzmanı Hasan Özer tarafından yapıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı Proje İzleme Uzmanı Hasan Özer, Edirnekari Atölyesi Proje Koordinatörlüğünü yapan Uzunköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatih Erkol ile birlikte restorasyonu tamamlanan Edirnekari atölye binasında incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Uzunköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü ve Proje Koordinatörü Fatih Erkol, yaptığı açıklamada, “Proje izleme uzmanı Hasan özer ile bugün proje uygulama yeri olan atölye binasını ziyaret ettik. Yapmış olduğumuz görüşmelerde, bize proje uygulaması hakkında Kamu Ajansları Yönetim Sisteminde yapılması gereken işlemleri gösterdi. Şu an için “Edirnekari Atölyesi” Projemiz, planlandığı şekilde, faaliyet takvimlerine uygun olarak devam etmektedir" dedi.

