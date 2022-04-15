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Edirneli başarılı güreşçi, mahallesinde davul zurnayla karşılandı

15.04.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirneli başarılı güreşçi, mahallesinde davul zurnayla karşılandı

EDİRNE (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Edirneli güreşçi Aydın Can Gümüşdağ, yaşadığı mahallede davul zurnayla karşılandı.

Edirne Şahi Spor Kulübü güreşçisi Gümüşdağ, 13 Yaş Altı Erkekler Serbest-Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 41 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

Şampiyonada sakatlık geçirmesine rağmen mücadeleyi bırakmayan ve bronz madalya kazanan Gümüşdağ, yaşadığı mahallede omuzlara alındı. Ailesi ve komşuları Gümüşdağ'a sevgi gösterisinde bulundu.

Davul zurna eşliğinde eğlenen mahalleli, başarısıyla kendilerini gururlandıran güreşçiyi tebrik etti.

Şahi Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Behlül Semerci, AA muhabirine, sporcularının başarılarıyla mutlu olduklarını söyledi.

Başarılı güreşçiye güzel bir karşılama yaptıklarını belirten Semerci, "Kulüp olarak çok gururluyuz. Edirne'mize başarılar katmayı hedefliyoruz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Güreşçimiz, mahallesi için de gurur kaynağı oldu. Ailesi ve sevdikleri tarafından güzel şekilde karşılandı. İnşallah mahallesindeki arkadaşlarına da örnek olur." diye konuştu.

Güreşçi Gümüşdağ, hem minder hem de yağlı güreşte iddialı olduğunu ifade etti.

Bronz madalya aldığı için mutlu olduğunu dile getiren Gümüşdağ, "Şimdi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için çalışmalara başlayacağız. Güreşçi olan ağabeyim Bayram Gümüşdağ ile Kırkpınar'da hedefimiz birinci olmak. Güzel karşılama için çok teşekkür ederim." dedi.

Oğluyla gurur duyduğunu anlatan Aydın Gümüşdağ ise iki evladının da güreşte başarılar elde ettiğini ve büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

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