Edirneliler kısıtlamalara uyuyor

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, Türkiye geneli uygulanan hafta sonu çıkma kısıtlaması kapsamında Edirne’de sessizliğe büründü. Edirnelilerin büyük ölçüde kısıtlamalara riayet ettiği görüldü.

Kısıtlamalara uyan Edirneliler, evlerinde kalarak, korona tedbirlerini uyguladı. Kadim şehrin simgesi Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği Selimiye Camii başta olmak üzere, kentin en işlek caddelerinden Saraçlar Caddesi ve çevresi ile nehir kenarları sessizliğe büründü.

Edirneli vatandaşlar, kısıtlamalara büyük ölçüde riayet ederek evlerinde kaldı. Cadde ve sokaklarda, hem işi hem de mesleği gereği görev yapan vatandaşlar görüldü.

“Sayısal verilere göre kısıtlamalar bayağı etkili oluyor”

Edirne’de market işletmeciliği yapan Nuri Gıradişta, “İnşallah geçecek diye düşünüyoruz. Hastalık ilerlemediği için memnunuz. Sayısal verilere göre kısıtlamalar bayağı etkili oluyor. Düşüş var. İnşallah daha da etkili olur ve havaların iyileşmesi ile tedbirler böyle giderse daha da düşecek inşallah” dedi.

