YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'nin her ilçesinde aşevi olacak

Edirne'nin her ilçesinde aşevi olacak

04.03.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Ekrem Canalp: - "Bize düşen Edirne olarak Türkiye'de tekrar vakıf ve imaret kültürünün canlandırılmasına vesile teşkil edecek iş ve işlemler yapmaktır"

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, Türkiye'de her ilçesinde aşevi bulunan ilk ilin Edirne olacağını bildirdi.

Kentin her ilçesinde kurulma aşaması devam eden aşevlerine, hafif ticari araçlar teslim edildi.

Valiliğin bahçesinde 9 aracın sergilendiği alanda, Keşan, Enez, Havsa, Süloğlu, Lalapaşa, Meriç, Uzunköprü ve İpsala kaymakamlarına araçların anahtarları verildi.

Vali Ekrem Canalp, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin köklü bir vakıf ve imaret kültürüne sahip olduğunu söyledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün en fazla geliri bulunduğu ilin İstanbul'dan sonra Edirne olduğunu belirten Canalp, "Bütün vakıflar ve onlara akar olarak bağlanmış gelirler bugün de canlı ve diri şekilde yüzyıllar öncesinden bugüne kadar fakirimize, fukaramıza, garibimize destek oluyor. Bize düşen Edirne olarak Türkiye'de tekrar vakıf ve imaret kültürünün canlandırılmasına vesile teşkil edecek iş ve işlemler yapmaktır." diye konuştu.

Tüm ilçelerinde ve il merkezinde aşevi bulunacak tek ilin Edirne olduğunu anlatan Canalp, köy ve beldelerin de bu hizmetten faydalanacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Selimiye Meydanı'nın tamamlanmasını "Edirne Atıracısı" da dört gözle bekliyorSelimiye Meydanı'nın tamamlanmasını "Edirne Atıracısı" da dört gözle bekliyor
AK Partili Yavuz'dan muhalefete güçlendirilmiş parlamenter sistem eleştirisi:AK Partili Yavuz'dan muhalefete güçlendirilmiş parlamenter sistem eleştirisi:
Sakarya'da derede erkek cesedi bulunduSakarya'da derede erkek cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

Edirne Namaz Vakitleri 4 Mart Cuma

İmsak
06:12
Sabah
07:38
Öğle
13:31
İkindi
16:39
Akşam
19:14
Yatsı
20:34
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızı da annesinin izinden gitti! Seksi pozlarını satıyorlar

Kızı da annesinin izinden gitti! Seksi pozlarını satıyorlar

Herkes bu filmleri bekliyordu! Nihayet vizyonda...

Herkes bu filmleri bekliyordu! Nihayet vizyonda...

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

O ifade sonları oldu! Çalışanlar canlı yayını böyle terk etti

O ifade sonları oldu! Çalışanlar canlı yayını böyle terk etti

Aynı anda teklif edilince seçim yapamadı! Üçüyle birden...

Aynı anda teklif edilince seçim yapamadı! Üçüyle birden...

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.