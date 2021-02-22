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Edirne'nin İpsala ilçesinde Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle halk pazarı geçici olarak kapatıldı

22.02.2021 09:09 | Son Güncelleme:
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Edirne'nin İpsala ilçesinde Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle halk pazarı geçici olarak kapatıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde, son günlerde artış gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 1 hafta süreyle halk pazarının kurulmaması kararını aldı.

İpsala Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede Kovid-19 vakalarında artış yaşandığı belirtildi.

Salgın tedbirleri kapsamında toplanan İlçe Hıfzısıhha Kurulu, ilçedeki hareketliliği ve teması azaltmak için halk pazarlarını geçici olarak kapattı.

Salgının bulaş yollarının önüne geçilmesi için önlemler alınması gerektiği aktarılan açıklamada, "Salgın tedbirleri kapsamında, hareketliliği, teması ve vaka sayılarını azaltmak ve yerleşim yerleri arasındaki yoğun sirkülasyonu önlemek amacıyla, merkez, beldeler ve köyler de dahil olmak üzere halk pazarları 1 hafta süreyle tedbir amacıyla faaliyet göstermeyecektir. Pazarlarımız bu süreç içerisinde kurulmayacaktır." denildi.

İlçede yaşayan vatandaşların salgına karşı önlem alması ve dikkatli olunması tavsiye edildi.

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