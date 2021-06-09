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Edirne'nin Keşan ilçesinde parkta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

09.06.2021 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'nin Keşan ilçesinde parkta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde parkta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde parkta bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

İddiaya göre, Park Caddesi'ndeki çocuk parkının çay bahçesi bölümünde oturan S.G'nin yanına 2 kişi yaklaştı. Bu kişilerden biri S.G'ye tabaca ile ateş etti.

Henüz kimlikleri belirlenemeyen zanlılar olay yerinden uzaklaştı.

Ayağından yaralanan S.G, parktan çıkarak çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından S.G'yi Keşan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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