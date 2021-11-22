Edirne'nin kuzeyinde yoğun sis etkili oluyor

EDİRNE (AA) - Edirne etkili olan yoğun sis görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle sürücüleri zorluyor.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sis kuzey bölgelerde yoğunluğunu artırdı.

Hamzabeyli Sınır Kapısına giden yolunda geçtiği Lalapaşa ilçesinde sisin etkisi daha fazla hissedildi.

Görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. Trafikte seyreden sürücüler sis nedeniyle zorlandı, trafik akışında sıkışmalar meydana geldi.

Hava sıcaklığının 13 derece olduğu kentte sisin aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Kentte yarın sabah saatlerinde sağanak bekleniyor.



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