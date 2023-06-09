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Edirne'nin "nostaljik semti" Kaleiçi'nin turizme kazandırılması isteniyor

09.06.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'nin kendine has özellikleri olan bir kısmı harap haldeki Kaleiçi semtinde tarihi evlerin ayakta kalanlarının turizme kazandırılması isteniyor.

Edirne'nin ilk yerleşim yerlerinden Kaleiçi, mimari eserleriyle dikkati çekiyor.

Bölgede yaşanan 1903 büyük Edirne yangınından sonra ızgara planla yeniden inşa edilen 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl başlarında yapılmış, bazıları harap haldeki 400'e yakın tarihi yapı bulunuyor.

Tarihi kimliğini 1970'lere kadar koruyan, iç sofalı geleneksel evleriyle geçmişi yansıtan semtin, yanlış imar kararlarıyla katlı ve betonarme yapılaşmayla formu bozuldu.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özgün yapısını kaybetme tehlikesi altındaki tarihi semtin bir an önce koruma ve ayağa kaldırma çalışmalarıyla turizme kazandırılmasını istediklerini söyledi.

Edirne'nin tarihinin ve kültürel mirasının korunması anlamında ele alınması gereken en önemli konulardan birisinin de Kaleiçi semtinin olduğunu ifade eden Bacıoğlu, "Bir an önce Kaleiçi bölgesi ciddi bir şekilde geniş ölçekli olarak projelendirilsin. Edirne’mizin bu bölgesi konaklayan ve etkinliklere katılan turistlerin olduğu, aktivite turizminin gerçekleştiği çok canlı bir bölge olsun istiyoruz. Bölgenin canlanmasıyla burada aktivite merkezleri, gastronomiyle ilgili birçok işletme ve festivaller olacaktır. Burası tarihi dokuyu 7 gün 24 saat yaşayan bir bölge olacaktır burası. Buna inanıyorum." dedi.

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kaleiçi yapi

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