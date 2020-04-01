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Edirne'ye giriş yapan hususi araçların sürücüleri ve yolcular kaydediliyor

EDİRNE HABERLERİ  | 01.04.2020 10:55 | Son Güncelleme

Edirne'ye giriş yapan hususi araçların sürücüleri ve yolcular kaydediliyor

EDİRNE (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Edirne'ye giriş yapan hususi araçların sürücüleri ve yolcular kaydediliyor.

Edirne Valiliği koordinesinde güvenlik güçleri kentin birçok noktasında uygulama yapıyor.

Kente giriş yapılan kara yolu ve gişelerde 24 saat uygulama yapan jandarma ekipleri, İstanbul istikametinden gelen hususi araçların sürücülere ve yolculara koronavirüsle mücadele hakkında bilgi veriyor.

Edirne'ye niçin geldikleri ve kaç gün kalacakları sorularak bilgileri kayıt altına alınan sürücü ve yolcuların ateşleri de ölçülüyor.

Kentte günübirlik kalacaklar çıkış noktalarındaki güvenlik güçlerinden kaydını sildiriyor, konaklayacaklara ise kendilerini 14 gün izole etmeleri konusunda bilgi veriliyor.

- "Hatta bir ilden başka bir ile dahi geçilmemesi lazım"

Gişelerden Edirne'ye aracıyla giren Oğuz Uludere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamayı doğru bulduğunu belirterek, "Hatta bir ilden başka bir ile dahi geçilmemesi lazım. Çocuğumuz Trakya Üniversitesinde okuyor, onun eşyalarını almaya geldik ve bugün çıkış yapacağız. Biz de kendi önlemlerimizi alıyoruz. Kalabalık yerlere girmiyoruz, maske, eldiven kullanıyoruz." dedi.

Gişelerden Edirne'ye aracıyla giriş yapan İlker Gülen de burada yaşadığını, İstanbul'da okuyan kızının eşyalarını alarak döndüklerini dile getirdi.

Kara yollarında alınan önlemleri doğru bulduklarını ifade eden Gülen, "Yolda birkaç kez durdurdular, ateşimizi ölçtüler. Kontroller iyi." ifadesini kullandı.

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Kovid-19 Edirne Gişeleri hususi araçlar İstanbul Jandarma koronavirüs

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