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Edis ve Gazapizm, Fanta Fest ile Türkiye'yi dolaşacak

06.07.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edis ve Gazapizm, Fanta Fest ile Türkiye'yi dolaşacak

İSTANBUL (AA) - Fanta Fest, 8 yıllık aradan sonra müzik ve eğlenceyi Türkiye'nin dört bir yanına Edis ve Gazapizm ile taşıyor.

Coca-Cola açıklamasına göre, Fanta Fest, 18 Ağustos'tan itibaren yaklaşık bir ay boyunca Samsun'dan Antalya'ya, İzmir'den Şanlıurfa'ya kadar toplam 10 şehre konuk olacak.

Pop müzik alanında son dönemin en sevilen ve en yetenekli isimleri arasında gösterilen Edis'in birbirinden güzel şarkılarını unutulmaz sahne şovlarıyla birleştireceği Fanta Fest'te, rap müzik dünyasının önemli isimlerinden Gazapizm de en beğenilen şarkılarını sevenleri için seslendirecek.

18 Ağustos'ta Ankara'da başlayacak Fanta Fest, sonrasında Samsun (21 Ağustos), Kayseri (23 Ağustos), Malatya (25 Ağustos), Şanlıurfa (27 Ağustos), Adana (29 Ağustos), Antalya (2 Eylül), İzmir (5 Eylül), Bursa (7 Eylül) ve İstanbul (10 Eylül) illerine festival coşkusunu getirecek.

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