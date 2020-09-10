Edison Cavani'nin menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan dünyaca ünlü golcü Edinson Cavani'nin temsilcisi konuştu.

Radyospor'da canlı yayın konuğu olan Cavani'nin temsilcisi ve kardeşi Nando Guglielmone Cavani, ''Fenerbahçeli yetkililer beni aradı. Konuştuk. Sadece transfere nasıl baktığımızı sordular. Ben de şartlardan bahsettim. Bu kadar. Bir transfer müzakeresi yok. Alınmış verilmiş bir teklif yok. Fikir alışverişi yaptık. Biliyorum Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, başarılı. Ama ortada bir transfer pazarlığı yok'' dedi.

Nando Guglielmone Cavani, Edinson Cavani'nin geçen sezon PSG'de 10 milyon Euro'dan fazla kazandığını söyledi.

CAVANİ'NİN KARİYERİ

Uruguaylı golcü Edinson Cavani kariyerine ülkesinin Danubio takımında başladı. Burada gösterdiği performansla İtalya Serie A takımlarından Palermo'nun dikkatini çeken Cavani, 2007 yılında 5 milyon Euro karşılığında Çizme'nin yolunu tuttu.

Palermo'da 3 sezon forma giyen Cavani 2010 yılında önce Napoli'ye 5 milyon Euro kiralama bedeliyle transfer oldu. Napoli bir sezon sonra 12 milyon Euro karşılığında Cavani'nin bonservisini aldı.

Uruguaylı golcü 2013 yılında 64 milyon Euro karşılığında PSG'ye transfer olmuştu.

Kulüp kariyerinde toplam 556 resmi maça çıkan Cavani 341 gol attı ve 65 de asist yaptı. (AJANSSPOR)

