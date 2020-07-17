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Edremit AK Parti teşkilatında Ayasofya Camii coşkusu

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.07.2020 16:58 | Son Güncelleme

AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, Ayasofya’nın 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılması kararının ardından cuma namazı öncesi ve sonrasında düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü.Danıştay kararı ile Ayasofya’nın yeniden cami olarak kullanılmasını kutlamak amacıyla AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, Cumhuriyet Meydanı’nda mevlit ve cuma namazı sonrası ise mehteran gösterisi ardından şükür duası ve lokma hayrı düzenledi.Mevlid-i Şerif, Bekirefendi Camii görevlisi Emin Gönül, Yeşil Camii görevlisi İbrahim Gündoğan ve Çamcı Camii görevlisi Ramazan Savan tarafından okundu.

AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, Ayasofya’nın 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılması kararının ardından cuma namazı öncesi ve sonrasında düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü.
Danıştay kararı ile Ayasofya’nın yeniden cami olarak kullanılmasını kutlamak amacıyla AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, Cumhuriyet Meydanı’nda mevlit ve cuma namazı sonrası ise mehteran gösterisi ardından şükür duası ve lokma hayrı düzenledi.
Mevlid-i Şerif, Bekirefendi Camii görevlisi Emin Gönül, Yeşil Camii görevlisi İbrahim Gündoğan ve Çamcı Camii görevlisi Ramazan Savan tarafından okundu. Ardından ise Edremit Müftülüğü Şube Müdürü Adem Albayrak tarafından şükür duası yapıldı.
Törende AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, Ayasofya’nın yeniden cami statüsüne kavuşmasından büyük sevinç duyduğunu dile getirdi.
Umutlu, “Sizlerin de bildiği üzere Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethinden sonra camiye çevirdiği Ayasofya, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilmişti. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay 10. Dairesi bu milletin 86 yıldır hasretle beklediği kararı verdi ve Ayasofya’ya vurulan yasaklar zincirini kaldırdı. Bu kararla, statüsü yeniden ’cami’ye çevrilen Ayasofya’da beş vakit namaz kılınabilmesinin önü açılmış oldu. Böylelikle, uzun zamandır milletimizin içinde, kalbinde, gönlündeki bir hasret sona ermiş, fethin sembolü Ayasofya yeniden hak ettiği statüye, özgürlüğüne kavuşmuştur. Milletimizin basireti, Cumhurbaşkanımızın dirayeti sayesinde Ayasofya Camii gerçek kimliğine kavuşmuştur. Şükürler olsun ki Ayasofya’nın kapıları ardına kadar açılarak tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır. İnanç haklarımızı ve egemenlik kazanımlarımızı tahrip etmek amacıyla sıraya giren ülkeler, odaklar ve husumetle beslenen çevreler kaybetmiştir. İrade milletin, karar hukukundur. Bir dünya mirası olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi titizlikle korunmaya devam edilecektir. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından müze statüsünden çıkartılan Ayasofya, Kültür Portalı’nda, güncellemeye gidilerek Ayasofya Müzesi ’Ayasofya-i Kebir Camii’ olarak değiştirilmiştir. Danıştay 10’uncu Dairesi’nin başkan ve üyelerini şahsım ve parti teşkilatım adına tebrik ediyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza bu kararname için sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Şükürler olsun ki, bu kararla bu topraklara aziz milletimizin mührü bir kez daha vurulmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi Ayasofya’nın dirilişi Mescid-i Aksa’nın özgürlüğe kavuşmasının habercisi, Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesidir" dedi.

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