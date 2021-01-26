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Edremit AK Parti’den ‘Can Dostlar Yaşasın’ projesi

26.01.2021 16:45 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla, ‘Can Dostlar Yaşasın’ isimli sosyal sorumluluk projesine imza attı.Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine aracılık eden ‘Satın Alma - Sahiplen’ sloganlı proje çalışması sayesinde, kedi ve köpekler sıcak yuvalarla buluşturulurken, ‘Onlar Mamaya Muhtaç’ sloganlı her mahalleye oluşturulacak olan mama noktalarıyla da sokak hayvanlarının çöp konteynerinden kurtarılması amaçlanıyor.Kısa sürede ilçe geneline yayılması planlanan ‘Can Dostlar Yaşasın’ projesinin il genelinde ilgi görmesi ile birlikte devam ettirilmesi ve ülke geneline yayılması hedefleniyor.

Balıkesir’in AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla, ‘Can Dostlar Yaşasın’ isimli sosyal sorumluluk projesine imza attı.
Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine aracılık eden ‘Satın Alma - Sahiplen’ sloganlı proje çalışması sayesinde, kedi ve köpekler sıcak yuvalarla buluşturulurken, ‘Onlar Mamaya Muhtaç’ sloganlı her mahalleye oluşturulacak olan mama noktalarıyla da sokak hayvanlarının çöp konteynerinden kurtarılması amaçlanıyor.
Kısa sürede ilçe geneline yayılması planlanan ‘Can Dostlar Yaşasın’ projesinin il genelinde ilgi görmesi ile birlikte devam ettirilmesi ve ülke geneline yayılması hedefleniyor. İlçenin Hamidiye Mahallesi’nde başlayan sosyal sorumluluk projesinin, destekçi paydaşlara da açık olduğu açıklandı ve sahiplendirme çalışmaları için proje yetkilileriyle irtibata geçilmesi istendi.
İlçenin her noktasında sokak hayvanları popülasyonunun sürekli artış göstermesi nedeniyle hayvan sever vatandaşların destek arayışında olduğunu ifade ederek basın mensuplarına proje ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, “İlçemiz genelinde modern çöp konteynerleri hizmete girmeye başladı. Bu konteynerlerden karınlarını doyurmak isteyen sokak hayvanlarının mahsur kaldığını ve maalesef farkında olmadan çöp kamyonlarına nakil edilerek telef oldukları şikayetlerini aldık. Bu şikayetlerden yola çıkarak başladığımız çalışmalarımızı, ‘Can Dostlar Yaşasın’ isimli sosyal sorumluluk projemizle perçinliyoruz. Projemiz iki farklı çalışmayı içinde barındırıyor. Birincisi, ‘Satın Alma - Sahiplen’ sloganlı kedi ve köpek sahiplendirme çalışmasıdır. İkincisi de, bugün burada ilkini yerleştirdiğimiz ‘Onlar Mamaya Muhtaç’ sloganlı mama noktaları çalışmasıdır. Sokak hayvanlarına sahip çıkmak insanlık vazifelerimiz arasındadır ve onlar bize emanettir” diyerek konuşmasını sürdürdü.
İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, kedi ve köpeklerin kesinlikle değer biçilmemesi gereken canlılar olduğuna vurgu yaparak, “Kedi ve köpekler bizim can dostlarımızdır. Onlar bizlere Allah’ın emaneti olan canlılardır. Can dostlarımız dediğimiz emanetlerimize değer biçilebilir mi? Parayla satılabilir mi? Kedi ve köpeklerin satılmasına karşıyız. Bu sebeplerden dolayı, sosyal sorumluluk projemize bu çalışmayı dahil ettik. ‘Satın Alma - Sahiplen’ diyerek, özellikle sokak hayvanlarını sıcak yuvalarla buluşturmaya kararlıyız. Bu bağlamda, parti binamızdaki proje sorumlusu arkadaşlarımız, isteyen her hayvan sever ile irtibata geçecek ve kesinlikle güvene dayalı bir biçimde sahiplendirme çalışması yürüteceklerdir. Yaz aylarında ilçemize gelen tatilcilerin, tatil dönüşü ilçemizde kedi ve köpeklerini bıraktıklarının da bilincindeyiz ve yaz sezonu yaklaşırken, tatilcileri bu konuda farklı yöntemlerle uyarma çalışmalarına da başlayacağız. Hayvan severlere gösterdikleri ilgiden dolayı şimdiden teşekkür ediyoruz” dedi.
Mama noktalarının çoğaltılması için yoğun bir çalışma kaydedeceklerini ifade ederek, projenin canlı kalması için hayvan severlere güvendiklerini vurgulayan AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, “Can Dostlar Yaşasın’ projemiz kapsamında bugün birincisini oluşturduğumuz mama notasının sayısını bugün bitmeden 16’ya çıkartmış olacağız. İlk etabını bugün gerçekleştirdiğimiz mama noktalarını her mahallemize ve ihtiyaç arz eden tüm alana yayacağız. Sokak hayvanları için hayati önem arz eden mama noktalarımızda kedi ve köpekler için iki ayrı mama kabı bulunmaktadır ve üst kapakları açılarak mama dolumu yapılabilmektedir. Hayvan sever vatandaşlarımızın bu kapları boş bırakmayacağının farkında olsak ta, proje sorumlularımız kontrolleri gerçekleştirip eksikleri giderecektir. Vatandaşlardan talebimiz, bu mama noktalarını koruyup kollamalarıdır. Projemizin hayata geçirilmesinde emeği olanlara teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.
Modern çöp konteynerlerinde kedi ve köpeklerin mahsur kalarak telef olduklarını ihbar ederek projenin oluşmasına vesile olan mahalle sakini hayvan severler de, AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı’na ve proje ekibine teşekkür ederek destek sözü verdi.

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