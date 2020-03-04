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Edremit Belediye Meclisi’nde şehitler anıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.03.2020 13:12 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit Belediye Meclisi’nin Mart ayı olağan toplantısı şehitler için saygı duruşu ile başladı.Edremit Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkan Vekili Ayhan Halil başkanlığında toplandı.

Balıkesir’in Edremit Belediye Meclisi’nin Mart ayı olağan toplantısı şehitler için saygı duruşu ile başladı.
Edremit Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkan Vekili Ayhan Halil başkanlığında toplandı. Toplantı öncesinde İdlib’te hain saldırı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimiz için Türk Bayrağı açılarak, saygı duruşunda bulunuldu. 23 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı toplantıda ayın personeli seçilen Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli seçilen Ziya Çakır’a özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkürlerini ileterek, hediyesini takdim etti. Meclis Başkan Vekili Aygan Halil, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm ulusumuza bir kez daha başsağlığı ve sabırlar diliyoruz” dedi.

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