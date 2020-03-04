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Edremit Belediye Meclisinden ‘Bahar Kalkanı Harekatı’na destek

VAN HABERLERİ  | 04.03.2020 13:13 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit Belediyesi Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib’te Esed rejimine yönelik başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı’na destek verdi.Meclisin mart ayı toplantısı, belediye binasında bulunan meclis salonunda Belediye Başkanı İsmail Say başkanlığında gerçekleşti.

Edremit Belediye Meclisinden ‘Bahar Kalkanı Harekatı’na destek

Van’ın Edremit Belediyesi Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib’te Esed rejimine yönelik başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı’na destek verdi.
Meclisin mart ayı toplantısı, belediye binasında bulunan meclis salonunda Belediye Başkanı İsmail Say başkanlığında gerçekleşti. Gündem maddelerinin tek tek görüşülmesinin ardından AK Parti grubunun vermiş olduğu öneri üzerine Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili yapılan görüşmeler neticesinde oy çokluğuyla karar alındı. Belediye meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda okunan bildiriyle Mehmetçik’e tam destek verildi. Bildiride şunları yer verildi:
“Türkiye önce kendi topraklarının güvenliğini sağlamak, sonra da topraklarına sığınmış milyonlarca Suriyelinin ülkesine dönmesinin insanı koşullarını oluşturmak için Suriye’dedir. Öncelikle bu vatan için can veren şehitlerimizi rahmetle anıyor, yaralı gazilerimize acil şifalar, milletimize başsağlığı diliyoruz. Eli kanlı Esed rejimi İdlib’de kendi sivil halkına karşı da barbarca saldırılarda bulunmakta, katliamlar yapmaktadır. Biz millet olarak, mukaddes değerler uğrunda canımızdan vazgeçmeyi, en az onların yaşamayı sevdiği kadar severiz. Biz, vatanı için düğüne gider gibi şehadete koşan bir milletiz. Allah kimseyi, şehitlerimiz üzerinden siyasi emellerine ulaşacağını düşünecek kadar, bu milletin ruhuna yabancı, bu milletin değerlerine uzak ve bu milleti tanımaktan aciz etmesin. Şehit kanlarıyla sulanmış bu vatan uğrunda ödeyeceğimiz her bedel başımızın tacı, şerefimizin teminatıdır. Bu bedel neyse ve nereye kadarsa öderiz ve ödemekten de zerrece kaçınmayız. Bu vesile ile şehitlerimizi bir kere daha rahmetle anıyor, yolunuz yolumuzdur diyoruz. Belediyemiz meclisi olarak birlik, beraberlik, kardeşlik ve kenetlenme içinde, aynı duygu, aynı ruh ve aynı sevdayla Bahar Kalkanı Harekatı’nı destekliyoruz. Vatanımızın, devletimizin ve askerimizin yanındayız.”
Toplantı, “Bahar Kalkanı Harekatı’nın desteklendiği bildirinin okunması ile üçüncü birleşimi de sona erdi.

Edremit Belediye Meclisinden ‘Bahar Kalkanı Harekatı’na destek

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