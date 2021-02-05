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Edremit Belediye Meclisinden zincir marketler için kısıtlama kararı

05.02.2021 16:29 | Son Güncelleme:
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Van’ın Edremit Belediye Meclisi, şubat ayı oturumunda ilçe genelindeki yüzlerce küçük esnafı mutlu edecek bir karara imza atılırken, gelişi güzel açılan zincir marketlere ise kısıtlama getirildi.Edremit Belediye Meclisinin önerisi doğrultusunda, Edremit Belediyesi şubat ayı meclis toplantısında ilçede gelişi güzel açılan zincir marketlere kısıtlama getirildi.

Van’ın Edremit Belediye Meclisi, şubat ayı oturumunda ilçe genelindeki yüzlerce küçük esnafı mutlu edecek bir karara imza atılırken, gelişi güzel açılan zincir marketlere ise kısıtlama getirildi.
Edremit Belediye Meclisinin önerisi doğrultusunda, Edremit Belediyesi şubat ayı meclis toplantısında ilçede gelişi güzel açılan zincir marketlere kısıtlama getirildi. 127 bin nüfuslu Edremit ilçesinde artık marketler gelişi güzel açılmayacak. Şubat ayı meclis toplantısının 5’nci oturumunda gündem maddeleri tek tek görüşülmeye devam edildi. Bir sonraki gündem maddesi olan ulusal marketlerin açılmasına yönelik sınırlandırmanın getirilmesi görüşüldü.
Grup başkanları ve meclis üyelerinin sırasıyla söz alarak destek verdiği karar sonrası Başkan İsmail Say açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz ay zincir marketlerin açılmasının sınırlandırılması ile ilgili maddeye gündemlerine aldıklarını vurgulayan Başkan Say, “Bizim başkanlık olarak teklifimiz hem mevzuata aykırı bir karar almamak hem de doğru kararı vermek açısından zabıta, hukuk ve imarın yer aldığı bir komisyon kurmaktır. Bu komisyonun hangi şartlarda marketlerini sınırlandırılacağını hazırlayıp rapor etmesi ile yolumuza devam edeceğiz” dedi.
Yapılan konuşmanın ardından Başkan Say’ın gündem maddesini meclis üyelerinin oylamasına sunmasının ardından oy birliği ile karara bağlanırken, şubat ayı meclis toplantısı ise sona erdi.

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