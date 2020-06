Edremit Belediyesi kilitli parke taşı çalışmalarına start verdi

Van’ın Edremit Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte öncelik arz eden mahallelerdeki hizmetlerinin yanı sıra kilitli parke taşı çalışmalarına da start verdi.

Çevreye duyarlı ve kent estetiğine önem veren bir anlayışla çalışmalarını yürüten Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kilitli parke taşı çalışmalarına da başladı. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın her mahallenin öncelik arz eden çalışmalarıyla hizmete başlanacağı talimatı kapsamında ilk kilit taşı çalışması da Kurubaş Mahallesi Afat Konutları’nın bulunduğu yolda start aldı. Sabah saatlerinde çalışmaların yapıldığı mahalleye gelen Başkan Say, burada mahalle sakinleriyle sohbet ederek ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulundu. Beraberinde yardımcısı Ercan Karahan ve Fen İşleri Müdürü Emrah Bozkaya ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Say, Bozkaya’dan yolun son durumu ile ilgili bilgiler aldı. Çalışmalar sırasında kolları sıvayarak ekiplere taş döşeme çalışmalarında da yardım eden Başkan Say, ardından belediye personeliyle de sohbet etmeyi ihmal etmedi.