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Edremit Belediyesi sinekle mücadeleye başladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 26.02.2020 14:51 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit Belediyesi kent genelinde, sinekle ve haşereyle mücadele çalışmalarına hızla devam ediyor.Edremit Belediyesi, yaz aylarında yaşanan sinek ve haşere sorununu çözmek için lavra döneminde ilaçlama çalışmalarına başladı.

Balıkesir’in Edremit Belediyesi kent genelinde, sinekle ve haşereyle mücadele çalışmalarına hızla devam ediyor.
Edremit Belediyesi, yaz aylarında yaşanan sinek ve haşere sorununu çözmek için lavra döneminde ilaçlama çalışmalarına başladı. Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan ilaçlama ekipleri, haftanın 7 günü Edremit’in tüm mahallerini dolaşarak detaylı ilaçlama çalışması yapıyor. Özellikle arıtma, kanalizasyon ve sazlık alanlarda yapılan ilaçlama çalışmalarıyla sinek ve haşere sorununa daha köklü çözüm sağlanması hedefleniyor. Yaz aylarına kadar aralıksız devam edecek ilaçlama çalışmaları sonrası sinek ve haşere sayısının azaltılarak yaz aylarında vatandaşların sorun yaşamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Yaz aylarında vatandaşın en büyük sorunu olan sinek ve haşere sorununa tam zamanında müdahale ediyoruz. Lavra döneminde başladığımız ilaçlama çalışmaları yaz aylarına kadar devam edecek. Böylelikle sinek ve haşere sorununu çözerek vatandaşlarımızın yazın rahat etmesini sağlayacağız” dedi.

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