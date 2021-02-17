Edremit Belediyesi soğuk havalarda sokak hayvanlarının yanında

Balıkesir’in Edremit Belediyesi soğuk havalarda belenme noktalarının yanı sıra Kazdağları’nda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesi için mama ve yem dağıtımını arttırarak sürdürüyor.

Edremit ilçesinde son günlerde etkili olan soğuk ve karlı havaya karşın Edremit Belediyesi sokak hayvanlarını beslemeye devam ediyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Veterinerlik Birimi tarafından kent genelinde kurulan beslenme noktalarının yanı sıra Kazdağları’nda ki kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmak zorlanan sokak hayvanlarına mama ve yem dağıtımına ağırlık verdi. Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer ve veterinerlik işleri yetkilileri Kazdağları’nın Hanlar bölgesinde sokak hayvanlarının beslenmeleri için mama, yem ve yiyecek bıraktılar.

Hava sıcaklıklarının eksi seviyelere kadar düştüğü bu günlerde sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olduklarını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, “Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan’ın talimatları ve belirlediğimiz programa göre ilçemiz genelinde farklı mahallelerde beslenme noktalarında can dostlarımız için düzenli olarak mama ve yem dağıtımı yapıyoruz. Son günlerde etkili olan soğuk hava koşullarına karşın da beslenmelere ağırlık verdik. Mevcut beslenme noktalarının dışında Kazdağları’nda ki canlarımızın yiyecek bulmalarının daha zor olacağını göz önüne alarak Hanlar bölgesinde mama, yem ve diğer yiyecek dağıtıyoruz. Ayrıca belirli noktalara da yiyecek bırakıyoruz” dedi.

