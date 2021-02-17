YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Edremit Belediyesi soğuk havalarda sokak hayvanlarının yanında

Edremit Belediyesi soğuk havalarda sokak hayvanlarının yanında

17.02.2021 21:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Edremit Belediyesi soğuk havalarda belenme noktalarının yanı sıra Kazdağları’nda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesi için mama ve yem dağıtımını arttırarak sürdürüyor.Edremit ilçesinde son günlerde etkili olan soğuk ve karlı havaya karşın Edremit Belediyesi sokak hayvanlarını beslemeye devam ediyor.

Balıkesir’in Edremit Belediyesi soğuk havalarda belenme noktalarının yanı sıra Kazdağları’nda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesi için mama ve yem dağıtımını arttırarak sürdürüyor.
Edremit ilçesinde son günlerde etkili olan soğuk ve karlı havaya karşın Edremit Belediyesi sokak hayvanlarını beslemeye devam ediyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Veterinerlik Birimi tarafından kent genelinde kurulan beslenme noktalarının yanı sıra Kazdağları’nda ki kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmak zorlanan sokak hayvanlarına mama ve yem dağıtımına ağırlık verdi. Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer ve veterinerlik işleri yetkilileri Kazdağları’nın Hanlar bölgesinde sokak hayvanlarının beslenmeleri için mama, yem ve yiyecek bıraktılar.
Hava sıcaklıklarının eksi seviyelere kadar düştüğü bu günlerde sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olduklarını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, “Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan’ın talimatları ve belirlediğimiz programa göre ilçemiz genelinde farklı mahallelerde beslenme noktalarında can dostlarımız için düzenli olarak mama ve yem dağıtımı yapıyoruz. Son günlerde etkili olan soğuk hava koşullarına karşın da beslenmelere ağırlık verdik. Mevcut beslenme noktalarının dışında Kazdağları’nda ki canlarımızın yiyecek bulmalarının daha zor olacağını göz önüne alarak Hanlar bölgesinde mama, yem ve diğer yiyecek dağıtıyoruz. Ayrıca belirli noktalara da yiyecek bırakıyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
90 yaşındaki kadın aşı için kilometrelerce yürüdü 90 yaşındaki kadın aşı için kilometrelerce yürüdü
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 18 Şubat Perşembe

İmsak
06:28
Sabah
07:52
Öğle
13:28
İkindi
16:25
Akşam
18:54
Yatsı
20:12

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Perşembe

Begüm Eczanesi
Merkez
Cankorur Eczanesi
Merkez
Kurtdereli Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Işıl Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Duygu Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Diğer Haberler

Edremit MHP İlçe Başkanı Halil Görmen, Edremit’in kanayan yarası haline gelen jeotermal sorununu dile getirdi

Edremit MHP İlçe Başkanı Halil Görmen, Edremit’in kanayan yarası haline gelen jeotermal sorununu dile getirdi

Erdek’te 55 öğrenciye klavyeli tablet dağıtıldı

Erdek’te 55 öğrenciye klavyeli tablet dağıtıldı

Erdek’te ‘Okulum Temiz’ belgeleri dağıtıldı

Erdek’te ‘Okulum Temiz’ belgeleri dağıtıldı

Balıkesir’de jandarma 7 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de jandarma 7 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’in 12 ilçesinde eğitime buz tatili

Balıkesir’in 12 ilçesinde eğitime buz tatili

Karesi’de başkanlar işçilerle birlikte kar küredi

Karesi’de başkanlar işçilerle birlikte kar küredi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.