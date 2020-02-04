Edremit Belediyesi, toplanma ve geçici barınma alanlarını belirledi

Van’ın Edremit Belediyesi tarafından afet ve acil durum toplanma alanları belirlenirken, 29 noktaya toplanma alanı olduğu gösteren tabelalar dikildi.

Van’da geçtiğimiz yıllarda yaşanan depremlerle son olarak Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremlerle birlikte afet ve acil durum toplanma alanlarının önemi bir kez daha gündeme taşındı. Edremit Belediyesi de olası bir afette vatandaşların toplanma alanlarına daha rahat ulaşabilmesi adına önemli bir çalışmaya imza attı. Edremit’te vatandaşların fiziksel tehlike ve risklerden uzak güvenli bir şekilde toplanabileceği afet ve acil durum alanları yeniden düzenlendi.

Vatandaşlar e-devlet üzerinden ulaşabilecek

Edremit Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ile Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü işbirliğiyle ilçede yer alan 29 noktaya toplanma alanı olduğunu gösteren tabela dikildi. Vatandaşlar, e-devlet üzerindeki ‘Acil Toplanma Alanı Sorgulama’ bölümüne girerek il, ilçe ve mahalle bilgileriyle yaşadığı bölgedeki toplanma alanlarının konumlarını görebilecek. Aynı zamanda, cep telefonu ile tabelalardaki kare kod okutularak en yakın barınma merkezi öğrenilebilecek.