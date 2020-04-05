YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Edremit Belediyesi vatandaşa ücretsiz maske dağıttı

Edremit Belediyesi vatandaşa ücretsiz maske dağıttı

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.04.2020 18:07 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında vatandaşlara ve esnafa 10 bin maskeyi ücretsiz olarak dağıttı.Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili alınan önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın yeni yayınladığı genelgesi doğrultusunda, pazar yerleri, marketler, toplu ulaşım araçları ve toplu çalışma alanları gibi vatandaşların bulunduğu alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Balıkesir’in Edremit Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında vatandaşlara ve esnafa 10 bin maskeyi ücretsiz olarak dağıttı.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili alınan önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın yeni yayınladığı genelgesi doğrultusunda, pazar yerleri, marketler, toplu ulaşım araçları ve toplu çalışma alanları gibi vatandaşların bulunduğu alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Edremit ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği kent genelinde açık olması gereken pazar yerlerinde Edremit Belediyesi tarafından vatandaşlara ve esnaflara ilk etapta 10 bin adet maske dağıtıldı.
Pazaryerlerinde giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde sırayla sağlanırken, maske dağıtımının yanı sıra vatandaşlar tek tek el dezenfektanı yapılarak pazara alındı.
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, salgınla mücadele kapsamında belediye olarak teyakkuz halinde olduklarını belirterek “İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile toplu alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğinden ilçemizde halkımızın temel ihtiyaçlarını karşılaması için açık olmasına karar verilen pazaryerlerimizde 10 bin adet maskeyi ücretsiz olarak dağıttık. Koronavirüs belasına karşı vatandaşlarımızdan evde kalmalarını, zorunlu durum olmadıkça dışarı çıkmamalarını bir kez daha ifade ediyoruz. Bizler tüm ekibimiz ve çağrı merkezimiz aracılığı ile 24 saat sizlere hizmet etmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın eğer dışarı çıkmaları gerekiyorsa, hem kendi hem de çevresindeki vatandaşların sağlığı için maske kullanmalarının önemini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Hafife alınması aptallık''Hafife alınması aptallık'
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tepebaşı Belediyesi gel-al ve sipariş yöntemi ile hizmet veren işletmeleri duyurdu

Tepebaşı Belediyesi gel-al ve sipariş yöntemi ile hizmet veren işletmeleri duyurdu

Munzur Çayı'nda akıntıda kaybolan Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Munzur Çayı'nda akıntıda kaybolan Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Tokatlı muhtar köyün girişine "Yabancıların girmesi yasaktır" yazısı astı

Tokatlı muhtar köyün girişine "Yabancıların girmesi yasaktır" yazısı astı

Down sendromlu Hilal, evinde antrenman yapıyor

Down sendromlu Hilal, evinde antrenman yapıyor

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 112 Ambulans Servisi’ni ziyaret etti

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 112 Ambulans Servisi’ni ziyaret etti

Balıkesir Namaz Vakitleri 5 Nisan Pazar

İmsak
05:13
Sabah
06:39
Öğle
13:16
İkindi
16:52
Akşam
19:43
Yatsı
21:04

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Pazar

Efe Eczanesi
Merkez
Kesen Eczanesi
Merkez
Öntan Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Bizim Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Acar Köşe Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Burhaniye’de Korona Virüs kolonya satışlarını arttırdı

Burhaniye’de Korona Virüs kolonya satışlarını arttırdı

Burhaniye doğalgaza kavuştu

Burhaniye doğalgaza kavuştu

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.