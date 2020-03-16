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Edremit Belediyesi’nde korona virüsle mücadele toplantısı

BALIKESİR HABERLERİ  | 16.03.2020 13:51 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve danışmanlar ile tüm dünyayı tehdit eden korona virüsüne karşı alınacak önlemlerle ilgili toplantı gerçekleştirdi.İlk günden itibaren belediye olarak konuya titizlikle eğildiklerini belirten Başkan Arslan, korona virüse karşı vatandaşın sağlığı için tüm önlemlerin alınacağını, kent genelinde ilaçlama ve önlem çalışmalarının da aralıksız devam edeceğini bildirerek ilgili müdürlere bu yönde talimatlarını verdi.

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve danışmanlar ile tüm dünyayı tehdit eden korona virüsüne karşı alınacak önlemlerle ilgili toplantı gerçekleştirdi.
İlk günden itibaren belediye olarak konuya titizlikle eğildiklerini belirten Başkan Arslan, korona virüse karşı vatandaşın sağlığı için tüm önlemlerin alınacağını, kent genelinde ilaçlama ve önlem çalışmalarının da aralıksız devam edeceğini bildirerek ilgili müdürlere bu yönde talimatlarını verdi.

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