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Edremit Belediyesinden anlamlı Babalar Günü ziyareti

VAN HABERLERİ  | 21.06.2020 14:29 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit Belediye Başkan Vekili Kerem Baynal, Babalar Günü dolayısıyla ilçedeki en yaşlı, en genç ve engelli olan babayı ziyaret etti.İnsan odaklı belediyecilik anlayışıyla ürettiği sürdürülebilir hizmetlerle yerel yöneticilikteki farkını ortaya koyan Edremit Belediyesi, özel günlerde de ilçe sakinlerinin gönlüne dokunmaya devam ediyor.

Van’ın Edremit Belediye Başkan Vekili Kerem Baynal, Babalar Günü dolayısıyla ilçedeki en yaşlı, en genç ve engelli olan babayı ziyaret etti.
İnsan odaklı belediyecilik anlayışıyla ürettiği sürdürülebilir hizmetlerle yerel yöneticilikteki farkını ortaya koyan Edremit Belediyesi, özel günlerde de ilçe sakinlerinin gönlüne dokunmaya devam ediyor. ‘21 Haziran Babalar Günü’ kapsamında ziyaretler gerçekleştiren Edremit Belediye Başkan Vekili Kerem Baynal, beraberindeki Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ekinci ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Münir Kiyat ile ilçenin en yaşlı babasını ziyaret etti. Eski Camii Mahallesi’nde yaşayan ve 96 yaşında olan Kazım Akgün, ziyaret karşısında duygusal anlar yaşadı.
Büyüklerin toplumdaki yerinin öneminin vurgulandığı ziyarette Başkan Vekili Baynal, büyüklerin sadece bir gün değil her gün ziyaret edilmesi gerektiğini anlattı.
Akabinde Süphan Mahallesi’nde ikamet eden engelli Nurullah Benek’i ziyaret eden Başkan Vekili Baynal ve beraberindekiler, burada ailenin yaşadığı sıkıntıları dinleyerek not aldı. Baynal, son olarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde eşi doğum yapan ve yeni baba olan Hayrettin Taş isimli vatandaşı ziyaret etti. Burada aileyi tebrik eden Başkan Vekili Baynal, dünyaya gelen bebeğin vatana millete hayırlı bir evlat olması dileğinde bulundu. Yapılan 3 ziyarette de çeşitli hediyeler veren Başkan Vekili Baynal, 3 babanın da ‘Babalar Günü’nü kutlayarak tebrik etti.
Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkan Vekili Kerem Baynal, çocuğunun geleceği için zor kolay demeden sürekli çalışan, fedakarlık yapan, üreten babaların Babalar Günü’nün her gün olduğunu belirtti. Edremit Belediyesi olarak sadece bir aileyi değil toplumun farklı kesimlerinden farklı aileleri ziyaret ettiklerini anlatan Baynal, “Özellikle yaşlı amcamızın tavsiyeleri bu noktada çok önemliydi. Daha sonra engelli bir vatandaşımızı ve akabinde yeni baba olan aileyi hastanede ziyaret ettik. Bu 3 neslin Babalar Günü’nü kutladık. Belediye olarak inşallah bu gibi çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu sadece bir güne sığdırılmamalı, her zaman yaşlılarımızı, engellilerimizi yalnız bırakmamalıyız. Paylaştıkça çoğalan bir sevgiye sahibiz hepimiz. Dolayısıyla sevgi şehrinde güzel Edremit’imizde bu çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

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Ipekyolu
Oflas Eczanesi
Ipekyolu
Sevgi Eczanesi
Ipekyolu
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