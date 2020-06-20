YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Edremit Belediyesinden öğrencilere meyve suyu ve kek sürprizi

Edremit Belediyesinden öğrencilere meyve suyu ve kek sürprizi

VAN HABERLERİ  | 20.06.2020 11:48 | Son Güncelleme

Van merkez Edremit Belediyesi, Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesi, adayların ve velilerin heyecanına ortak olarak, okul önlerinde çeşitli ikramlarda bulundu.Edremit Belediyesi, ilçede yaklaşık 2 bin 300 adayın katıldığı LGS öncesi, öğrenci ve velilere, su, meyve suyu ve kek dağıttı.

Van merkez Edremit Belediyesi, Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesi, adayların ve velilerin heyecanına ortak olarak, okul önlerinde çeşitli ikramlarda bulundu.
Edremit Belediyesi, ilçede yaklaşık 2 bin 300 adayın katıldığı LGS öncesi, öğrenci ve velilere, su, meyve suyu ve kek dağıttı. İlçe sınırları içerisinde 36 okulda eş zamanlı yapılan ikramlarda, adaylar ve velilerinin heyecanına belediye çalışanları da ortak oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen çalışmada, öğrencilere başarılar dileyen Edremit Belediyesi ekipleri, adaylara maske ve el dezenfektanı da verdiler. Göreve geldiği günden itibaren eğitim ve öğretime sunmuş olduğu desteklerle kamuoyunun takdirini toplayan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, sınav günü de öğrencileri yalnız bırakmadı. Okul tadilatları başta olmak üzere öğrencilere kaynak ve tablet desteği gibi yardımlar yapan Başkan Say, tasada ve kıvançta her zaman Edremitlilerin hizmetinde olduklarını belirtti. Başkan Say, “Geleceğimizin aydınlık gençlerine LGS’de başarılar diliyorum” dedi.
Adaylar ve veliler ise, yapılan ikramlardan mutluluk duyduklarını belirterek, belediye yetkilileri aracılığı ile Başkan İsmail Say’a teşekkürlerini dile getirdiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adana'da görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesinde Adana'da görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesinde
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Soma’ya yapılacak yatırımları görüştüler

Soma’ya yapılacak yatırımları görüştüler

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

Vali Makas’tan Babalar Günü mesajı

Vali Makas’tan Babalar Günü mesajı

Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”

Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”

Van Namaz Vakitleri 20 Haziran Cumartesi

İmsak
02:45
Sabah
04:35
Öğle
12:13
İkindi
16:08
Akşam
19:41
Yatsı
21:23

Van Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Cumartesi

Aysel Eczanesi
Ipekyolu
Çalımlı Eczanesi
Ipekyolu
Çınar Eczanesi
Ipekyolu
Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Akdağ Eczanesi
Edremit
Elbak Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Taziyeden dönen kişide korona virüs tespit edilince mahalle karantinaya alındı

Taziyeden dönen kişide korona virüs tespit edilince mahalle karantinaya alındı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Edremit’te güvenlik güçleri ile 65 yaş ve üstü vatandaşları unutulmadı

Edremit’te güvenlik güçleri ile 65 yaş ve üstü vatandaşları unutulmadı

Edremit’te çiftçilere 170 bin sebze fidesi dağıtıldı

Edremit’te çiftçilere 170 bin sebze fidesi dağıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.