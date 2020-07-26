YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Edremit Belediyesi’nden su kaplumbağalarına can suyu

Edremit Belediyesi’nden su kaplumbağalarına can suyu

BALIKESİR HABERLERİ  | 26.07.2020 15:07 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit Belediyesi su seviyesi azalan dere yataklarına su takviyesi yaparak su kaplumbağalarının yaşam alanlarını iyileştiriyor.Yaz döneminde artan hava sıcaklığıyla birlikte ilçedeki derelerin su seviyesindeki azalma, alanda yaşayan su kaplumbağalarının hayatını tehdit etmeye başladı.

Balıkesir’in Edremit Belediyesi su seviyesi azalan dere yataklarına su takviyesi yaparak su kaplumbağalarının yaşam alanlarını iyileştiriyor.
Yaz döneminde artan hava sıcaklığıyla birlikte ilçedeki derelerin su seviyesindeki azalma, alanda yaşayan su kaplumbağalarının hayatını tehdit etmeye başladı. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen Edremit Belediyesi ekipleri, Altınkum Kazdağı Caddesi boyunca uzanan dere yatağına giderek tonlarca su takviyesi yaptı. Yapılan su takviyesiyle dere yataklarının yeterli doluluğa ulaştırılarak su kaplumbağalarının yüksek sıcaklıklardan etkilenmeden yaşamlarını sürdürmesi amaçlanıyor. Edremit Belediyesi Altınkum Sorumlusu Nevzat Tek, Çevrede yaşayan vatandaşlara ilgileri nedeniyle teşekkür etti. Su kaplumbağalarının tehdit altında kalmaması için incelemelerde bulunarak Edremit genelindeki dere yataklarında aynı çalışmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBebek geliyorBebek geliyor
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trafik polisi taraftarlara 3’lü çektirdi

Trafik polisi taraftarlara 3’lü çektirdi

Tıp fakültesi için çalışmalar hız kazandı

Tıp fakültesi için çalışmalar hız kazandı

Vali Akbıyık, ziyaret ettiği köyde tırpanla ot biçti

Vali Akbıyık, ziyaret ettiği köyde tırpanla ot biçti

CHP’li meclis üyesine sert tepki

CHP’li meclis üyesine sert tepki

Karaciğerin gizli düşmanlarının farkına varın

Karaciğerin gizli düşmanlarının farkına varın

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Balıkesir Namaz Vakitleri 26 Temmuz Pazar

İmsak
04:12
Sabah
05:56
Öğle
13:20
İkindi
17:14
Akşam
20:35
Yatsı
22:11

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Pazar

Alver Eczanesi
Merkez
Sinem Eczanesi
Merkez
Tunç Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Elif Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Hayat Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Erdek Belediyesine haciz şoku

Erdek Belediyesine haciz şoku

Balıkesir'de minibüsle tanker çarpıştı: 12 yaralı

Balıkesir'de minibüsle tanker çarpıştı: 12 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.