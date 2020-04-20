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Edremit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

VAN HABERLERİ  | 20.04.2020 22:04 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit Belediyesi vatandaşlara konut satışları ile ilgili uyarılarda bulunarak, ruhsat ve diğer imar izinleri alınmadan yapılacağı iddia edilen konutlara itibar etmemeleri konusunda çağrıda bulundu.Edremit Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde ilçemiz Doğanlar ( Pertek ) Mahallesi sınırlarında toplu konut yapılacağı ve bu konuda tanıtım satış amaçlı işlemler yapıldığı iddiaları üzerine; belediyemizce yapılan incelemede bu yönde belediyemize yapılmış herhangi bir ruhsat başvurusunun ya da bu yönde bir iznin olmadığı anlaşılmıştır.

Van’ın Edremit Belediyesi vatandaşlara konut satışları ile ilgili uyarılarda bulunarak, ruhsat ve diğer imar izinleri alınmadan yapılacağı iddia edilen konutlara itibar etmemeleri konusunda çağrıda bulundu.
Edremit Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde ilçemiz Doğanlar ( Pertek ) Mahallesi sınırlarında toplu konut yapılacağı ve bu konuda tanıtım satış amaçlı işlemler yapıldığı iddiaları üzerine; belediyemizce yapılan incelemede bu yönde belediyemize yapılmış herhangi bir ruhsat başvurusunun ya da bu yönde bir iznin olmadığı anlaşılmıştır. Belediyemizce bölgemizde; ruhsatsız yapılan tüm iş ve işlemlere karşı yasal işlem yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için ruhsat ve diğer imar izinleri alınmadan yapılacağı iddia edilen konutlara itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna duyurmak gereği hasıl olmuştur" denildi.

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