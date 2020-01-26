YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Edremit Belediyesinin ikinci yardım tırı yola çıktı

Edremit Belediyesinin ikinci yardım tırı yola çıktı

VAN HABERLERİ  | 26.01.2020 16:42 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit Belediyesi, deprem nedeniyle zor günler yaşayan Elazığ ve Malatya’ya ikinci yardım tırını da gönderdi.Merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Edremit Belediyesi kendi imkanlarıyla yardım kampanyası düzenlenmişti.

Van’ın Edremit Belediyesi, deprem nedeniyle zor günler yaşayan Elazığ ve Malatya’ya ikinci yardım tırını da gönderdi.
Merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Edremit Belediyesi kendi imkanlarıyla yardım kampanyası düzenlenmişti. Yaklaşık 700 battaniye ve 300 ısıtıcının bulunduğu ilk yardım tırını deprem bölgesine gönderen Edremit Belediyesi, bugün de ikinci tırını yola çıkardı. Yaşanan üzücü depremin ardından Elazığ ve Malatya başta olmak üzere çevre bölgelerdeki yaraların sarılması için Edremit Belediyesi, yardımlarına devam ediyor. AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı ve vatandaşların da kendi imkanlarıyla dahil olduğu yardımlaşma kapsamında toplanan malzemeler, deprem bölgesine doğru yola çıktı. Uğurlamaya Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Sezer Bayramoğlu, Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Münir Kıyat ve meclis üyeleri katıldı.

Yardım kampanyası devam ediyor
Depremzedelerin bir nebze de olsa yaralarını sarabilmek adına Edremit Belediyesi olarak böyle bir kampanya başlattıklarını dile getiren ve kampanyanın sürdüğünü belirten Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, “Her toplumsal olayda olduğu gibi birlik ve beraberliğin göstergesi kapsamında vatandaşlarımız tarafında çeşitli yardımlar düzenleniyor. Biz de halkımızın bölgedeki vatandaşlarımıza yardımlarını ulaştırmaları için Edremit Belediyesi olarak bir kampanya içine girdik. Bu kapsamda belediyemizin imkanlarıyla ilk tırımızı gönderdik. Bugün de gerek vatandaşlarımız ve gerekse de AK Parti İlçe Başkanlığımızın da destek verdiği ikinci tırımızı gönderiyoruz. Emeği geçen herkese Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimiz adına sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.
AK Parti Edremit İlçe Başkanı Sezer Bayramoğlu da, başta Edremit Belediye Başkanı İsmail Say olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, Van halkının üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini belirtti. Depremi yaşananlar olarak Elazığ ve Malatyalıları en iyi anlayanların Vanlılar olduğunu anlatan Bayramoğlu, Allah’ın bir daha bu tür felaketler yaşatmaması dileğinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Van’da karla mücadelede ‘Amkodor 37’ dönemiVan’da karla mücadelede ‘Amkodor 37’ dönemi
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Çanakkaleli avcılar tavşan pilavında bir araya geldi

Çanakkaleli avcılar tavşan pilavında bir araya geldi

Van Namaz Vakitleri 26 Ocak Pazar

İmsak
05:45
Sabah
07:10
Öğle
12:24
İkindi
15:04
Akşam
17:27
Yatsı
18:47

Van Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Pazar

Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Nisa Eczanesi
Ipekyolu
Özge Eczanesi
Ipekyolu
Şifa Eczanesi
Ipekyolu
Kayran Eczanesi
Edremit
Başkale Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Van’da kar temizleme çalışması

Van’da kar temizleme çalışması

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

İpekyolu Belediyesinden Solucan Gübresi Kullanımı

İpekyolu Belediyesinden Solucan Gübresi Kullanımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.