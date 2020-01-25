YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Edremit Belediyesinin ilk yardım tırı yola çıktı

Edremit Belediyesinin ilk yardım tırı yola çıktı

VAN HABERLERİ  | 25.01.2020 16:46 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit Belediyesi, Elazığlı vatandaşların yaralarının sarılması noktasında oluşturduğu ilk yardım tırını dualar eşliğinde uğurladı.6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ için Türkiye’nin birçok ilinde yardımlar gitmeye başlarken, Edremit Belediyesi de ısınma, giyim malzemelerinden oluşan ilk yardım tırını gönderdi.

Van’ın Edremit Belediyesi, Elazığlı vatandaşların yaralarının sarılması noktasında oluşturduğu ilk yardım tırını dualar eşliğinde uğurladı.
6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ için Türkiye’nin birçok ilinde yardımlar gitmeye başlarken, Edremit Belediyesi de ısınma, giyim malzemelerinden oluşan ilk yardım tırını gönderdi. ’Gün Kardeşlik Günüdür’ sloganıyla bir gecede hazırlıklarını tamamlayan Edremit Belediyesi, yaklaşık 700 battaniye ve 300 ısıtıcının olduğu tırı Elazığ’a uğurladı. Edremit Belediyesi Başkan yardımcısı Vedat İlli ile Ercan Karahan’ın yanı sıra AK Parti Edremit İlçe Başkanı Sezer Bayramoğlu, meclis üyeleri ve muhtarların da katıldığı yardım kampanyasında konuşan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kampanyaya vatandaşların yoğun destek sunduğunu ifade etti. Vatandaşların yardımlarını da ikinci tır ile göndereceklerini dile getiren Başkan Say, “Depremin yaşandığı ilk andan itibaren Sivrice, Elazığ ve Malatya belediyeleri ile iletişime geçtik. Dün akşamdan itibaren belediye imkanlarımızla temin ettiğimiz yardım malzemelerini gönderiyoruz. 700 adet battaniye ve 300 ısıtıcı ile ilk kamyonumuzu yola çıkarıyoruz” dedi.

“Kaderimiz bir acılarımız bir”
Depremi yaşamış Vanlılar olarak, bu acıyı en iyi hisseden vatandaşlar olarak Elazığlı ve Malatyalı vatandaşlarla bir olduklarını da sözlerine ekleyen Başkan Say, “Kaderimiz bir, acılarımız bir. Bu anlamda da gün kardeşlik günüdür deyip Edremit Belediyesi olarak ilk adımımızı attık. Halkımızın duyarlılığı had safhada. Gerek Edremit’te gerekse de çevre ilçelerden tüm halkımız yardım duyarlılığını göstermektedir. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde AFAD’ın koordinasyonunda el birliğiyle ülkemiz bu sıkıntıyı da atlatacaktır. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ben bu anlamda depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından Edremit Belediyesi tarafından hazırlanan yardım tırı, dualar eşliğinde Elazığ’a uğurlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Van’dan 32 kişilik sağlık ekibi Elazığ’a gittiVan’dan 32 kişilik sağlık ekibi Elazığ’a gitti
İpekyolu Belediyesi’nden Elazığ’a yardım kamyonuİpekyolu Belediyesi’nden Elazığ’a yardım kamyonu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Elazığ'daki deprem

Elazığ'daki deprem

İHH arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine yönlendirildi

İHH arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine yönlendirildi

Önce motora, sonra park halindeki araca çarptı

Önce motora, sonra park halindeki araca çarptı

Tokat AFAD ekipleri, Elazığ'daki çalışmalara destek vermek için yola çıktı

Tokat AFAD ekipleri, Elazığ'daki çalışmalara destek vermek için yola çıktı

Van Namaz Vakitleri 25 Ocak Cumartesi

İmsak
05:46
Sabah
07:11
Öğle
12:24
İkindi
15:03
Akşam
17:26
Yatsı
18:46

Van Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Cumartesi

Emre Eczanesi
Ipekyolu
Merkez Eczanesi
Ipekyolu
Sağlık Eczanesi
Ipekyolu
Bölge Eczanesi
Edremit
Başkale Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Tuşba Belediyesinden bir mega proje hazırlığı daha

Tuşba Belediyesinden bir mega proje hazırlığı daha

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Çatak’ta HES bilgilendirme toplantısı

Çatak’ta HES bilgilendirme toplantısı

Van'da 1 ayda 5 bin 205 artçı sarsıntı

Van'da 1 ayda 5 bin 205 artçı sarsıntı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.