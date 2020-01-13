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  4. Edremit Boks Takımı Türkiye 3’ncüsü oldu

Edremit Boks Takımı Türkiye 3’ncüsü oldu

VAN HABERLERİ  | 13.01.2020 15:23 | Son Güncelleme

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Erzurum’da düzenlenen Palandöken Genç Erkekler A Grubu Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında Edremit Boks Takımı Türkiye 3’ncüsü oldu.Erzurum Palandöken ilçesindeki 2 binlik buz pateni salonunda 5 gün süren organizasyonun son gününde boksörler final karşılaşmaları için ringe çıktı.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Erzurum’da düzenlenen Palandöken Genç Erkekler A Grubu Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında Edremit Boks Takımı Türkiye 3’ncüsü oldu.
Erzurum Palandöken ilçesindeki 2 binlik buz pateni salonunda 5 gün süren organizasyonun son gününde boksörler final karşılaşmaları için ringe çıktı. Final müsabakaları kıyasıya mücadelelere sahne olurken, yarı finale Bayburt, Van, Kırıkkale ve Trabzon takımları kaldı. Yarı finalde Edremit Boks Takımı sporcusu Nihat Adıyan, tüy siklette, Bayburtlu rakibi Tolga Kaya’ya 3-2 gibi bir skorla yenilerek, müsabakayı 3’ncü olarak tamamladı. Final karşılaşması ise Trabzon ve Bayburt takımları arasında gerçekleşti. Müsabakalar sonucunda Trabzon birinci, Bayburt ikinci ve Van ise üçüncü oldu. Birinciye altın, ikinciye gümüş ve üçüncüye ise bronz madalyaları verilirken, ödüller Türkiye Boks Federasyonu temsilcileri tarafından takdim edildi.

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