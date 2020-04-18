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Edremit Çamlıbel Kooperatifine hibe desteği

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.04.2020 14:31 | Son Güncelleme

-Edremit Çamlıbel Kooperatifine hibe desteği(Fotoğraflı)Fatma TalayBALIKESİR(İİHA)-Edremit İlçesinde, Çamlıbel Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, yapacağı zeytinyağı fabrikası ve paketleme tesisi için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan (TKDK) yüzde 65 geri ödemesiz hibe desteği alacak.

-Edremit Çamlıbel Kooperatifine hibe desteği
(Fotoğraflı)
Fatma Talay
BALIKESİR(İİHA)-Edremit İlçesinde, Çamlıbel Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, yapacağı zeytinyağı fabrikası ve paketleme tesisi için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan (TKDK) yüzde 65 geri ödemesiz hibe desteği alacak. Yapılacak zeytinyağı tesisi için bilgi veren Kooperatif Başkanı Salih Şener, 1972 yılında kurulan kooperatifin 177 ortağı bulunduğunu söyledi.
Edremit’in kırsal Çamlıbel Mahallesinde Çamlıbel Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yeni kuracağı zeytinyağı fabrikası ve paketleme tesisleri için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan (TKDK) %65 geri ödemesiz hibe desteği alacak. Zeytinyağında marka olmak istediklerini anlatan Kooperatif Başkanı Salih Şener, “ 2017 yılında satın aldığımız ve köyümüze 1 kilometre mesafede bulunan arazide yapmayı planladığımız zeytinyağı fabrika binalarımızı ve makineleri geri ödemesiz hibe desteği ile yapmak için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na (TKDK) başvurmuştuk. Geçtiğimiz günlerde, hazırladığımız projeye destek verileceğini öğrendik. Hazırladığımız projede, fabrika ile idare binası ve çevre düzenlemesi inşaatı olduğu gibi 1 adet 60 ton/gün kapasiteli son model kontinü sistem zeytin sıkma makinesi ve şişeleme tesisi yer alacak. Ayrıca, zeytinyağı depolama için krom tanklar ile zeytinleri işleme aşaması gelinceye kadar stoklamada kullanılacak büyük ebatlı plastik kasaların alınması var. TKDK, Fabrika ve idare binamızın inşaatına ve makine ekipman alımına geri ödemesiz %65 hibe desteği verecek. Çamlıbel köyümüzün çiftçilerinden oluşan kooperatif üyelerimiz adına TKDK’ya müteşekkiriz” dedi. Proje danışmanı Tariş eski Müdürlerinden İsmail Çancı da, “Kırsal turizm faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı turistik Çamlıbel Köyüne yapılacak zeytinyağı tesisi ile çiftçilerimiz zeytinyağlarını daha katma değerli olarak değerlendirebilecektir. Tesiste sıhhi şartlarda üretilecek zeytinyağlarının yine tesiste ambalajlanarak son tüketiciye ilk elden ulaştırılması ile hem tüketiciler daha ucuza zeytinyağı tüketecek, hem de çiftçilerimiz daha fazla gelir elde etmiş olacaklar” dedi.

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