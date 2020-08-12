YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Edremit çiçeklerle süsleniyor

Edremit çiçeklerle süsleniyor

VAN HABERLERİ  | 12.08.2020 10:26 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit Belediyesi; park, refüj ve yeşil alanlara çiçek ekmeye başladı.Pandemi süreci ile birlikte kısıtlı imkanlara rağmen çalışmalarına hız veren ve çevreye de önem veren Edremit Belediyesi, ilçenin birçok yerindeki yeşil alanlara çiçekler ekerek güzelleştiriyor.

Van’ın Edremit Belediyesi; park, refüj ve yeşil alanlara çiçek ekmeye başladı.
Pandemi süreci ile birlikte kısıtlı imkanlara rağmen çalışmalarına hız veren ve çevreye de önem veren Edremit Belediyesi, ilçenin birçok yerindeki yeşil alanlara çiçekler ekerek güzelleştiriyor. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın talimatıyla ilçede her alanda başlatılan çalışmalar aralıksız sürdürülürken, Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise ilçenin her noktasına çiçekler ekiyor. Park, refüj ve yeşil alanlarda başlatılan çalışmalarda toplam 80 bin çiçeğin ekimi gerçekleştirilirken, şu ana kadar her çeşitten binlerce çiçeğin ekildiği açıklandı. Kadife çiçeği başta olmak üzere petunya, Yıldız, Çin karanfili ve gazanya, menekşe ve lale soğanı çiçeği ekilirken, Van Büyükşehir Belediyesinden de alınan desteklerle yaklaşık 80 bin çiçek toprakla buluşturuldu. 40 bin kadife, 10 bin menekşe, 10 bin petunya, 5 bin gazanya ve 5 bin adet de lale soğanının ekimi yapılırken, diğer çeşitlerden de 2’şer bin çiçek yapımı gerçekleştirildi.
Belediye ekipleri, çalışmalarını aralıksız ana arterler başta olmak üzere ilçe merkezi, parklar, refüjler ve birçok mevkide sürdürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir''Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir'
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kadınlara özel ücretsiz ada tatili

Kadınlara özel ücretsiz ada tatili

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Burhaniye’de imam ve muhtarlara koronavirüs toplantısı

Burhaniye’de imam ve muhtarlara koronavirüs toplantısı

Atıl durumdaki Altınkalbur, mesire alanına dönüştürüldü

Atıl durumdaki Altınkalbur, mesire alanına dönüştürüldü

Hakkari’de trafik kazası: 2 yaralı

Hakkari’de trafik kazası: 2 yaralı

Virajı alamayan araç yol dışına savruldu: 3 yaralı

Virajı alamayan araç yol dışına savruldu: 3 yaralı

Van Namaz Vakitleri 12 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:38
Sabah
05:11
Öğle
12:17
İkindi
16:04
Akşam
19:12
Yatsı
20:38

Van Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Çarşamba

Ferhat Eczanesi
Ipekyolu
Gültepe Eczanesi
Ipekyolu
Koç Eczanesi
Ipekyolu
Serhat Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bayram denetimi yapan büyükşehir zabıtasına çirkin saldırı; 3 yaralı

Bayram denetimi yapan büyükşehir zabıtasına çirkin saldırı; 3 yaralı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Başkale ilçesinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Başkale ilçesinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Çadır kentte tüp kuyruğu

Çadır kentte tüp kuyruğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.