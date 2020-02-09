YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Edremit deve güreşlerine ev sahipliği yaptı

Edremit deve güreşlerine ev sahipliği yaptı

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.02.2020 15:19 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesi geleneksel deve güreşlerine ev sahipliği yaptı.

Balıkesir’in Edremit ilçesi geleneksel deve güreşlerine ev sahipliği yaptı. Edremit Belediyesi ve İDA Deveciler Derneği tarafından organize edilen deve güreşlerine Ege’nin birçok bölgesinden 180 deve katıldı.
Ege Bölgesi’nde kış aylarında yapılan deve güreşleri her yıl geleneksel olarak gerçekleştiriliyor. Güre Deve Güreşi Arenası’nda yapılan deve güreşlerini binlerce kişi izlerken, bu yıl Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi ağalık yaptı. Develerin sahada çekişmeli güreşleri ilgi ile izlendi. Zaman zaman rakiplerinden kaçan develer seyircilerin arasına dalarak heyecanlı dakikalar yaşanmasına neden oldu.
Deve güreşlerine Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve davetliler katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Samsun'da buzda kayan ambulans itfaiye aracına çarptı

Samsun'da buzda kayan ambulans itfaiye aracına çarptı

Alkol komasına girip hastanelik oldu

Alkol komasına girip hastanelik oldu

Kahta’da motosiklet kazası: 1 Yaralı

Kahta’da motosiklet kazası: 1 Yaralı

Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Acil servis, 250 yataklı yeni binada hizmet vermeye başladı

Acil servis, 250 yataklı yeni binada hizmet vermeye başladı

Halk Et’in 3. Satış mağazası Alanya’da açılıyor

Halk Et’in 3. Satış mağazası Alanya’da açılıyor

Balıkesir Namaz Vakitleri 9 Şubat Pazar

İmsak
06:38
Sabah
08:02
Öğle
13:28
İkindi
16:17
Akşam
18:43
Yatsı
20:02

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Pazar

Gökben Eczanesi
Merkez
Soylu Eczanesi
Merkez
Yeşilli Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Kapıdağ Sağlık Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

Başkan Avcı projelerini anlattı

Başkan Avcı projelerini anlattı

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.