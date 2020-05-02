Edremit İlçe Müdürlüğü’ne Yakup Özbek atandı

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç’un Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden FETÖ davası nedeniyle görevden alınması sonrası boşalan göreve, İstanbul Eyüp Şehit Furkan Doğan Anadolu Lisesi Müdürü Yakup Özbek atandı.

1973 yılında Balıkesir’de doğan ve ilk, orta ve lise öğrenimini Balıkesir’de tamamlayan Özbek, 1997 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olarak ‘Eğitim Yönetimi ve Denetimi’ alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Ardından ise 1998 yılında Eyüp Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğretmenliğe başladıktan sonra müdür yardımcısı olarak Eyüp Otakçılar Lisesi’ne, buradan yine bu kez Eyüp Haydar Akçelik Kız Meslek Lisesi’ne müdür yardımcısı olarak görev yaptı.

2012 yılında ise Sultangazi Anadolu İmam Hatip Lisesine okul müdürü olarak atanan evli ve 2 çocuk babası olan Yakup Özbek’in 2016 yılından bu yana Eyüp Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü görevinde bulunduğu öğrenildi.

20 gün önce ataması yapılan Özbek’in önümüzdeki hafta başı göreve başlaması bekleniyor.

