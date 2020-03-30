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  4. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı uyardı:

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı uyardı:

BALIKESİR HABERLERİ  | 30.03.2020 15:46 | Son Güncelleme

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan uygulamaların sosyal medya hesapları üzerinden, yanlış anlaşılmalara sebebiyet verecek şekilde yanlış paylaşımlar yapıldığının tespit edildiğini açıkladı.Sırmalı, sağlık görevlilerinin kişisel koruyucu ekipman ile tedbir amaçlı olarak her vaka ya temkinli gittiğini, gerektiğinde ise o bölgede önlem olarak karantina gibi tedbirlerde aldığını bildirdi.Sırmalı, şunları söyledi:“Ancak sosyal medya hesapları üzerinden bu durumlar dezenformasyon amaçlı paylaşımlar ile yalan haber yayan şahıs/şahıslar tarafından ön yargılı şekilde yayılmaktadır.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı uyardı:

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan uygulamaların sosyal medya hesapları üzerinden, yanlış anlaşılmalara sebebiyet verecek şekilde yanlış paylaşımlar yapıldığının tespit edildiğini açıkladı.
Sırmalı, sağlık görevlilerinin kişisel koruyucu ekipman ile tedbir amaçlı olarak her vaka ya temkinli gittiğini, gerektiğinde ise o bölgede önlem olarak karantina gibi tedbirlerde aldığını bildirdi.
Sırmalı, şunları söyledi:
“Ancak sosyal medya hesapları üzerinden bu durumlar dezenformasyon amaçlı paylaşımlar ile yalan haber yayan şahıs/şahıslar tarafından ön yargılı şekilde yayılmaktadır. Halkımızın resmi açıklama dışında olan bu tür paylaşımlara kesinlikle itibar etmemelerini rica ediyorum. Çünkü koronavirüs tedbirleri kapsamında ilimizde Valiliğimizin koordinesinde kamu kurum ve kuruluşları sistemli ve organize bir şekilde gerekli tüm önlemler anında alınmaktadır. Vatandaşlarımız, resmi açıklamalar haricinde yapılan bu tarz dezenformasyon amaçlı bilgi ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle arz ediyorum. “dedi.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı uyardı:

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