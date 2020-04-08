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Edremit körfezindeki zeytin üreticileri ilaçlama bekliyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 08.04.2020 15:10 | Son Güncelleme

Körfez bölgesinde, son günlerde düşen yağmurlar zeytinde bol ürün umudunu artırırken, çiftçiler Büyükşehirden ilaçlama bekliyor.

Edremit körfezindeki zeytin üreticileri ilaçlama bekliyor

Körfez bölgesinde, son günlerde düşen yağmurlar zeytinde bol ürün umudunu artırırken, çiftçiler Büyükşehirden ilaçlama bekliyor. İki yıldan bu yana zeytin sineği ilaçlamasının yapılmadığını anlatan Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, ilaçlama yapılmadığında çiftçinin zararının büyük olacağını söyledi.
Son yağışlar, yaklaşık 13 milyon dolayında zeytin ağacının bulunduğu Körfez bölgesindeki zeytin üreticilerini sevindirirken, ilaçlama için gözler Büyükşehir Belediyesine çevrildi. Zeytinde uçakla ilaçlamanın çok önemli olduğunu anlatan Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile görüşmek istediklerini söyledi. Önümüzdeki sezonda ilaçlamanın yapılmasını beklediklerini anlatan Duman, “ Türkiye’nin en kaliteli zeytinyağı Edremit Körfezinde üretilmektedir. Zeytin sineği ile mücadele çok önemli. İki yıldan bu yana ilaçlama yapılmıyor. O yüzden geçtiğimiz sezonda yemeklik yağ çok az çıktı. Bu günlerde düşen yağışlar nedeniyle önümüzdeki sezonda iyi verim bekliyoruz. Bunun için eskiden olduğu gibi Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden uçakla ilaçlama bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl yer aletleri ile yapılan ilaçlamalar başarılı olmadı. Onun için uçakla ilaçlama mutlaka olmalı. Bunun için Büyükşehir’den yardım bekliyoruz. Aksi halde çiftçinin zararı büyük olacaktır. Körfezdeki Ziraat Odaların başkanları olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile görüşmek istiyoruz” dedi.

Edremit körfezindeki zeytin üreticileri ilaçlama bekliyor

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