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Edremit Kültür Merkezi’ne 1 milyon 400 bin liralık yatırım

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.12.2020 15:10 | Son Güncelleme

Balıkesir Valiliği’nin, Edremit’te yapımına başlattığı Edremit Kültür Merkezi’ne, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden 1 milyon 400 bin liralık destek.

Balıkesir Valiliği’nin, Edremit’te yapımına başlattığı Edremit Kültür Merkezi’ne, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden 1 milyon 400 bin liralık destek. Merkezin halı saha ve çevre düzenleme işini üstlenen Büyükşehir Belediyesi, çalışmaları 30 gün içerisinde tamamlamayı hedefliyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde çevre düzenlemesi, alt ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından ihale edilerek yapımına başlanılan Edremit Kültür Merkezi’nin halı saha ve çevre düzenlemesi yapım işini Balıkesir Büyükşehir Belediyesi üstlendi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, inşaatı tamamlanan Edremit Kültür Merkezi’nin eksikliklerinin giderilerek bir an önce hizmete girebilmesi için çevre düzenlemesi çalışmalarına hız verdi. Halı saha yapımının da tamamlandığı tesis yaklaşık 1 milyon 400 bin liraya tamamlanacak.
30 gün gibi kısa bir sürede tamamlanması hedeflenen proje kapsamında; halı saha, beton bordur, yeşil alan düzenlemesi, kumlamalı ve kilitli beton parke işleri yapılacak.

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