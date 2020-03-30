Edremit MEM okullar tatilde olmasına rağmen boş durmuyor

Balıkesir’in Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye genelinde korona salgının karşı uzaktan eğitime devam edilirken, boş durmuyor.

İlçe Milli Eğim Müdürlüğü bu süreçte okullarda öğrencilerin dönecekleri güne en güzel ve sağlıklı şekilde hazırlamak için özverili bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda ilçede bulunan tüm resmi ve özel okullar periyodik olarak dezenfekte ediliyor. İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Fehim Altun, okullarda korona salgınına karşı gerekli tedbirleri aldığını belirterek özverili çalışmaları nedeniyle tüm yönetici, öğretmen ve yardımcı personele teşekkür ettiğini belirtti.

