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Edremit-Mıhlı Güzergâhında sorun çözüldü

19.01.2021 18:03 | Son Güncelleme:
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Edremit-Mıhlı Güzergâhında sorun çözüldü

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BTT, Edremit-Mıhlı Güzergâhında indirimli ve ücretsiz BALKART sahiplerinin yaşadığı sorunları çözüme kavuşturdu.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BTT, Edremit-Mıhlı Güzergâhında indirimli ve ücretsiz BALKART sahiplerinin yaşadığı sorunları çözüme kavuşturdu. Yapılan görüşmeler neticesinde ücretsiz BALKART sahipleri, belirlenen saatlerde sorun yaşamadan seyahat edebilecekler.
Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş (BTT) ile S.S. Edremit Sarıkız Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ve S.S. Altınoluk Birlik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi arasında “Özel Toplu Taşıma Araçlarının Elektronik Ücret Toplama Sistemine Geçiş” protokolü imzalandı. Vatandaşlar, bundan böyle sürücüyle herhangi bir diyaloğa girmeden Akıllı BALKART’larıyla kolayca seyahat edebilecekler.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanı Mehmet Akif Şencan, UKOME Şube Müdürü Murat Karaca, Balıkesir Toplu Taşıma Genel Müdür Yardımcısı İhsan Tezcan, Ulaşım Planlama ve Operasyon Müdürü Samet Özdemir ile Edremit-Mıhlı Güzergâhında hizmet vermekte olan işletmeciler bir araya gelerek indirimli ve ücretsiz kart sahiplerinin yaşadığı sorunları görüştü. Yapılan görüşmelerin sonucunda Edremit-Mıhlı Güzergâhında; indirimli veya ücretsiz BALKART sahipleri, belirlenen saatlerde sorun yaşamadan seyahat edebilecekler.

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