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Edremit orman işletme müdür yardımcısı göreve başladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 08.04.2020 15:11 | Son Güncelleme

Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğünde Merkez İşletme Şefliği görevini yürüten Muhammet Solmaz atandığı Edremit Orman İşletme Müdürlüğünde ki yeni görevine başladı.İvrindi Orman İşletme Müdürü olarak atanan Canan Avcu’dan görevi devralan Muhammet Solmaz Edremit Orman İşletme Müdürlüğünde ki yeni görevine başladı.

Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğünde Merkez İşletme Şefliği görevini yürüten Muhammet Solmaz atandığı Edremit Orman İşletme Müdürlüğünde ki yeni görevine başladı.
İvrindi Orman İşletme Müdürü olarak atanan Canan Avcu’dan görevi devralan Muhammet Solmaz Edremit Orman İşletme Müdürlüğünde ki yeni görevine başladı. Solmaz’ı ziyaret eden Orman Bölge Müdür Vekili Aşkın Ozan Aydın’a Edremit Orman İşletme Müdürü Barış Tamer Kilis ile Dursunbey Orman İşletme Müdürü Fahri Atalay eşlik etti. Orman Bölge Müdür Vekili Aydın; Muhammet Solmaz’a başarılar dileyerek “ Yeni göreviniz size, ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olması diliyorum”dedi.

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