Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu’nda ’Havacılık Söyleşileri ve Kariyer’ konulu seminer düzenlendi

Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu’nda, Körfez Havacılık Topluluğu öğrencileri tarafından organize edilen ’Havacılık Söyleşileri ve Kariyer’ konulu seminere ilgi büyük oldu.

Söyleşiye konuşmacı olarak katılan Ekonomist Prof. Dr. Mithat Melen, gençlere seslenerek çağı doğru okuyup çağın ruhunu yakalamaları gerektiğini ifade etti.

Sivil Havacılık Yüksekokulu’nda düzenlenen söyleşi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Soykan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Çelebi Hava Servisi İstasyon Şefi Berkay Aktaş’ın “Havacılık Sektöründe Yer Hizmetleri ve Çelebi Hava Servisi’nin Rolü” adlı konuşmayla devam etti. Sonrasında Ayjet Uçuş Okulu’ndan Eğitmen Pilot Aybars Erten söz alarak “Pilotluk Mesleği ve Eğitim Süreci Gereksinimleri” hakkında bilgilendirici bir konuşma yaptı. Sonra söz alan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş ise Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nde kariyer olanakları hakkında aydınlatıcı bilgiler verdi.

Körfez Sportif Havacılık Derneği Başkanı Adem Kuşçuoğlu’da 2012 yılından itibaren Akçay’da düzenlenen “Mysia Uluslararası Havacılık Festivali ve Edremit Körfezi’nde Havacılığın Gelişimi” adlı bir konuşma yaptı. Kuşçuoğlu, ilçeye havacılığın ayrı bir heyecan getirdiğini bununda akademik boyutta gelişmesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Seminerin son bölümünde söz alan Ekonomist Prof. Dr. Mithat Melen ise havacılık sektöründe yetişmiş nitelikli personel ihtiyacına ve istihdam olanaklarına değindi. Prof. Melen gençlere; çağı doğru okuyup çağın ruhunu yakalamaları gerektiğini, iyi bir kariyer için şimdiden girişimlerde bulunup hedeflerini ötelememeleri gerektiğini tavsiye etti. Öğrencilerin ufkunu açan, keyifli geçen ve yoğun beğeni alan söyleşi plaketlerin verilmesiyle sona erdi.

