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Edremit tarihi evleri gün yüzüne çıkıyor

20.02.2021 09:57 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde tarihi evlerin restorasyonu ile ilgili çalışma tüm hızıyla deva ediyor.Edremit Kaymakamlığı tarafından yürütülen çalışma ile belirlenen bölgede tarihi evler proje kapsamında yenileniyor.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde tarihi evlerin restorasyonu ile ilgili çalışma tüm hızıyla deva ediyor.
Edremit Kaymakamlığı tarafından yürütülen çalışma ile belirlenen bölgede tarihi evler proje kapsamında yenileniyor. Konu hakkında sosyal medya hesabından bilgi paylaşan Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal “Edremit Kaymakamlığımızca yürüttüğümüz, tarihi ve kültürel yapısıyla bölgemiz için önemli bir çekim merkezi olacak "Tarihi Edremit Evleri Gün Yüzüne Çıkıyor" Projemiz hızla devam ediyor.”dedi. Kaymakam Ünsal çalışma ile ilgili fotoğrafları paylaştı.

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