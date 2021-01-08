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Edremit TDİOSB istişare toplantısı yapıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 08.01.2021 10:18 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Edremit’te alternatif tarımsal üretimi geliştirmek, bölgeye yeni yatırım alanları kazandırmak ve yeni istihdam sahaları oluşturmak hedefiyle yola çıkılan Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Süs Bitkileri) Organize Sanayi Bölgesi projesi kapsamında, altyapı ve üstyapı çalışmalarını hızlandırmak amacıyla istişare toplantılarına devam ediyor.Edremit Tarım ve Orman Müdürlüğü Zir.Yük.Müh.

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Edremit’te alternatif tarımsal üretimi geliştirmek, bölgeye yeni yatırım alanları kazandırmak ve yeni istihdam sahaları oluşturmak hedefiyle yola çıkılan Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Süs Bitkileri) Organize Sanayi Bölgesi projesi kapsamında, altyapı ve üstyapı çalışmalarını hızlandırmak amacıyla istişare toplantılarına devam ediyor.
Edremit Tarım ve Orman Müdürlüğü Zir.Yük.Müh. Bülent Coşar tarafından OSB bilgilendirme sunumunun yapıldığı toplantıda; Edremit TDİOSB’nin 1. Etap ve 2.Etap projelerinin Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanmasının akabinde altyapı, üst yapı maliyetleri, OSB’de yatırım yapmak ve tesis kurmak isteyen yatırımcılara yönelik kriterlerin belirlenmesi ve OSB kuruluş sürecinin hızlandırılması gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
Bu kapsamda gerçekleştirilen istişare toplantısına; Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri katıldı.

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