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Edremit TV yayın hayatına başladı

VAN HABERLERİ  | 22.04.2020 12:20 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit Belediyesi tarafından kurulan ve internet üzerinden izleyenlere ulaşacak olan Edremit TV yayın hayatına başladı.Edremit Belediyesinde yeni bir iletişim kanalı daha hizmete girdi.

Edremit TV yayın hayatına başladı

Van’ın Edremit Belediyesi tarafından kurulan ve internet üzerinden izleyenlere ulaşacak olan Edremit TV yayın hayatına başladı.
Edremit Belediyesinde yeni bir iletişim kanalı daha hizmete girdi. ’Edremit Belediye TV’ bugünden itibaren internet izleyicisiyle buluşuyor. Edremit Belediyesinde Başkan İsmail Say’ın başlattığı yenilikçi çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yeni bir yapılanmanın daha bugün itibariyle Edremit’te hizmete girdiği iletişim kanalı ‘Edremit TV’ yayın hayatına başladı. Edremit TV, belediyenin hizmet ve etkinlikleri, Başkan İsmail Say’ın öne çıkan gündemi, Edremitli vatandaşların hikayelerinin ve ilçeden renkli görüntülerin yer aldığı zengin içerikli programlarıyla anbean gündemi yakalayacak. Edremit için yenilikçi, dinamik içerikler oluşturacak olan Edremit TV, Edremitlilerin önerilerini de değerlendiren bir platform olacak.

Ramazan’ın maneviyatı Edremit TV’de yaşanacak
Test yayınına başlayan Edremit TV, bugün itibari ile yayın akışına start veriyor. Yaklaşan Ramazan ayı ile birlikte bir birinden güzel programların yer alacağı Edremit TV’de, Ramazan’ın maneviyatı dolu dolu yaşanacak. Van’a ve Edremit’e özgü görüntülerin yer alacağı TV’de her gün yöresel bir yemeğin tarifi verilirken, Van’daki eski yaşantı, eski Ramazanlar ile geçmişe yolculuk yapılacak. Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler, sohbetler gibi programların yanı sıra çeşitli hikayeler ve çocuklar için çeşitli çizgi animasyonların yanı sıra oyunlar da olacak.

Edremit TV yayın hayatına başladı

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Ipekyolu
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Ipekyolu
Oflas Eczanesi
Ipekyolu
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